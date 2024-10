La secte de l'OTS décortiquée, le fléau de la fraude scientifique et des champignonneurs "hors la loi"

Poursuivre les opérations du CICR au Liban malgré tout, un podcast sur la secte de l'Ordre du temple solaire, le fléau grandissant de la fraude scientifique, des champignonneurs qui bravent l'interdit et un retour au Val Maggia trois mois après les violentes intempéries: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

INTERVIEW - Poursuivre les opérations du CICR au Liban malgré tout

Alors que la tension croît au Liban, en pleine escalade du conflit entre Israël et le Hezbollah, le CICR poursuit sa mission. Invitée dans La Matinale de la RTS, la cheffe de la délégation dans le pays, Simone Casabianca-Aeschlimann, alerte sur les besoins croissants d'infrastructures et de matériel médical pour protéger au mieux la population.

Même si les frappes sur Beyrouth ont majoritairement été ciblées, "elles causent beaucoup de dégâts", indique Simone Casabianca-Aeschlimann. "L'infrastructure, les abris et les centres d'accueil sont insuffisants et ne sont pas équipés pour recevoir un tel nombre de personnes dans un si court laps de temps".

"Le système médico-légal est, malheureusement, complètement débordé, tant en expertise qu'en matériel", explique-t-elle encore tout en relevant que "la paix n'est pas imminente. Mais il faut y croire et y travailler avec tous les acteurs concernés".

PODCAST - Une autopsie de la secte de l'Ordre du temple solaire

Au matin du 5 octobre 1994, 53 personnes sont retrouvées empoisonnées et criblées de balles dans une ferme de Cheiry (FR) et un chalet en flammes à Salvan (VS), ainsi que dans une villa au Québec. Toutes sont membres de l'Ordre du temple solaire (OTS). Le Podcast de la RTS "Soleil noir" décortique, à l'aide d'archives sonores inédites, les horreurs commises au sein de la secte.

Entre 1994 et 1997, la secte a été au cœur d'une série de drames qui ont choqué le monde. Au total, 74 personnes ont perdu la vie en Suisse, en France et au Canada. Cette organisation prônait un mélange de spiritualité New Age, d'ésotérisme et de survivalisme, promettant à ses adeptes un "transit" sur une étoile appelée Sirius.

ENQUÊTE - La fraude scientifique, un fléau grandissant qui menace l'intégrité de la recherche

Le monde de la recherche scientifique est confronté à un problème croissant de fraude et de mauvaise conduite, mettant en péril la fiabilité des connaissances produites. Des "détectives scientifiques" tentent de lutter contre ce phénomène, mais font face à de nombreux obstacles.

"On n'avait pas idée du volume où les gens, visiblement, peuvent avoir fabriqué ou falsifié les données ou plagié", explique Boris Barbour, coresponsable de PubPeer, une plateforme créée en 2012 qui permet de signaler des erreurs dans des articles scientifiques. Les rétractations d'articles, autrefois exceptionnelles, sont de plus en plus fréquentes.

Un nouveau phénomène inquiète également: l'émergence de revues "prédatrices" qui publient des articles sans véritable contrôle scientifique, moyennant finances. "Il y a des revues qui ne servent absolument à rien d'un point de vue scientifique, qui sont juste là pour imiter le processus scientifique, pour faire de l'argent", constate Solal Pirelli, doctorant en informatique à l'EPFL et détective scientifique.

REPORTAGE - Quand les champignonneurs vaudois bravent l'interdit

L'interdiction de cueillir des champignons durant les sept premiers jours de chaque mois, instaurée en juillet dans le canton de Vaud, divise scientifiques, politiques et spécialistes. Les champignonneurs, eux, sont prêts à passer outre pour s'adonner à leur passion, a constaté la RTS.

"Oui, c'est illégal, mais j'assume, en espérant ne pas me faire choper par le garde-faune qui va me demander 150 francs et me prendre ma récolte. Mais à mon avis, cette loi est faite pour être contournée", estime François, passionné de mycologie, qui vient de remplir son panier devant les caméras de Mise au Point, début septembre.

D'autres cantons (Zurich, Lucerne, Obwald, les Grisons et Glaris) ont également instauré une interdiction de cueillette pendant plusieurs jours par mois. Mais Vaud fait cavalier seul en Suisse romande. Berne et Fribourg avaient testé la mesure dans les années 1990, avant de faire marche arrière: une étude montrait alors que la cueillette n'avait pas d'impact significatif sur la production de champignons.

REPORTAGE - Retour dans le Val Maggia trois mois après les intempéries

Trois mois après les graves inondations qui ont frappé le haut Val Maggia au Tessin, les défis restent immenses malgré les travaux de reconstruction en cours.

Les fortes intempéries qui se sont produites dans la nuit du 29 au 30 juin dernier dans le Val Maggia ont fait huit morts et entre 30 et 50 millions francs de dégâts, selon une estimation.

Partout dans la vallée, on s'active avant l’hiver pour parer au plus pressé: sécurisation des berges avec des pelles mécaniques, remise en état des routes et du réseau d'eau potable.

