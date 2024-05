La secrétaire d'Etat Christine Schraner Burgener quitte le SEM pour rejoindre le DFAE

La secrétaire d'Etat Christine Schraner Burgener quittera le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à la fin de l'année, a annoncé mercredi le Conseil fédéral. Elle rejoint, à sa demande, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Christine Schraner Burgener a pris la tête du Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2022. Elle avait succédé à Mario Gattiker qui prenait sa retraite. Le poste qu'elle quitte sera mis au concours.

Au cours de son mandat, la Suisse a fait face au plus grand mouvement de fuite depuis la Seconde Guerre mondiale. Suite à la guerre en Ukraine, le SEM a enregistré et pris en charge plus de 100'000 réfugiés, en étroite collaboration avec les cantons, les villes et les communes. Parallèlement, le SEM a aussi dû gérer un grand nombre de nouvelles demandes d'asile ces dernières années.

Sous la direction de Christine Schraner Burgener, le nombre de renvois exécutés a augmenté et la prévention de la violence dans les centres fédéraux pour requérants d'asile a été améliorée, souligne le Conseil fédéral. Au niveau international, la secrétaire d'Etat s'est engagée en faveur du nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Elle est en outre très impliquée dans les nouvelles négociations avec l'UE.

Retour au DFAE

Avant de reprendre la direction du SEM, la Bernoise avait déjà travaillé pour le DFAE, de 1991 à 2018, notamment comme ambassadrice de Suisse en Thaïlande et en République fédérale d'Allemagne. De 2018 à 2021, elle était l'envoyée spéciale de l'ONU en Birmanie, précise le gouvernement.

Interrogé à ce sujet, le chef du DFAE Ignazio Cassis a répondu que le poste exact de Christine Schraner Burgener au sein du DFAE serait défini ultérieurement.

Il s'agit du deuxième départ important au sein du Département fédéral de justice et police depuis l'entrée en fonction du conseiller fédéral Beat Jans. La directrice de fedpol, Nicoletta della Valle, avait annoncé sa démission il y a un mois.

ats/edel