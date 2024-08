La réforme du deuxième pilier sera bénéfique aux temps partiels, plaide un comité interpartis

La réforme du deuxième pilier augmentera les rentes des personnes qui travaillent à temps partiel, dont de nombreuses femmes. Elle améliorera aussi la position des travailleurs âgés sur le marché du travail, a souligné mardi un comité interpartis favorable au texte.

Les personnes travaillant à temps partiel et disposant de faibles revenus auront une meilleure retraite car une plus grande partie du salaire sera assurée par la LPP. De plus, 100'000 nouveaux revenus seront assurés pour la première fois dans le deuxième pilier, a relevé le comité, composé de représentants des Vert'libéraux, du Centre, du PLR, du PEV et de l'UDC.

La révision réduira aussi les cotisations pour les travailleurs de plus de 55 ans, ce qui améliorera leurs chances sur le marché du travail.

Le peuple se prononcera le 22 septembre sur cette réforme adoptée par le Parlement qui prévoit un abaissement du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire de 6,8% à 6%. Ce taux détermine le montant de la future rente. Des mesures de compensation sont prévues.

ats/hkr