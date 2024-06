La réadaptation professionnelle porte ses fruits en Suisse

En 2023, près de 56'000 personnes ont participé à des mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance invalidité (AI) en Suisse. Plus de 25'000 ont obtenu un poste ou peuvent retravailler, se félicite la Confédération.

Les réformes successives de l'AI ont renforcé le principe de la réadaptation professionnelle: le droit à la rente est examiné uniquement lorsque toutes les possibilités de réadaptation ont été épuisées, rappelle lundi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans un communiqué.

L'objectif est de pouvoir réagir rapidement en cas de problèmes de santé, tant que la personne est encore dans le processus de travail. La probabilité d'éviter une situation d'invalidité est alors la plus élevée.

Trois fois plus depuis 2008

Cette approche porte ses fruits, selon l'office. Le nombre de participants à des mesures de réadaptation n'a cessé d'augmenter ces dernières années: en 2023, ils étaient plus de 55'800, trois fois plus qu'en 2008. On compte à peu près autant d'hommes que de femmes ayant demandé une mesure de réadaptation.

L'OFAS constate des différences entre les âges. Les moins de 25 ans ont majoritairement bénéficié de mesures d'ordre professionnel, comme une formation initiale, une orientation ou encore un placement. Les plus de 55 ans bénéficient plutôt de mesures d'intervention précoce, qui permettent par exemple d'adapter le poste de travail au sein d'une entreprise ou de replacer la personne dans une filiale plus adaptée.

Doublement des coûts

Sur la même période, les coûts de la réadaptation ont doublé pour atteindre 886 millions de francs en 2023. Le gros des dépenses (68%, soit 602 millions), concernait des mesures d'ordre professionnel.

Parmi celles-ci, la formation professionnelle initiale représente le plus gros investissement. Les indemnités journalières pour 33'400 personnes en 2023 se sont elles montées à un total de 608 millions de francs. Mesures et indemnités représentent 16% du coût global des dépenses de l'AI, qui se montent à environ 10,1 milliards.

