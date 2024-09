La presse romande tacle la droite et le Parlement après le refus de la réforme de la LPP

La droite est "la seule responsable" de l'échec de la réforme de la LPP. A l'instar de 24 heures et la Tribune de Genève, plusieurs journaux romands estiment que la droite ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour son échec dimanche.

"A trop jouer avec les allumettes, on finit par se brûler les doigts", constate La Liberté. Et le quotidien fribourgeois de rappeler que l'origine du projet était un compromis élaboré par les partenaires sociaux. Il prévoyait une contribution de solidarité financée par les hauts revenus, dont la droite n'a pas voulu. En "détricotant le dossier", cette dernière a "signé son arrêt de mort en votation".

Cette "faute originelle" est aussi soulignée par 24 heures et la Tribune de Genève. "L’arrogance de la droite s’est retournée contre elle. À vouloir être plus royaliste que le roi, elle se retrouve désormais réduite à faire le laquais de la gauche. Réduite à quémander un nouveau compromis".

"A un certain moment, la révision de la LPP ressemblait à un petit miracle", rappelle le Temps. "Quand les partenaires sociaux se sont mis d'accord et que le Conseil fédéral a transmis un compromis solide au parlement, l'assurance mal-aimée avait une réelle chance de moderniser ses atours. Puis les élus se sont mis au travail, perdant les syndicats et une partie du patronat en route".

Méfiance face au 2e pilier

Le niveau du refus montre que la droite n'a pas été désavouée que par les électeurs de gauche, mais aussi par sa propre base, souligne Arcinfo. Et d'ajouter que les résultats démontrent surtout que le Parlement semble "de plus en plus déconnecté de la population", surtout sur les questions sociales.

Pour les journaux alémaniques de Tamedia, le rejet massif de la révision de la prévoyance professionnelle témoigne d'une méfiance fondamentale à l'égard du deuxième pilier.

Le projet, complexe, ne permettait pas à de nombreux assurés d'évaluer les conséquences de la réforme pour leur propre prévoyance. Et la remarque de la ministre de la santé et des affaires sociales Elisabeth Baume-Schneider, qui invitait les salariés à se renseigner auprès de leur caisse de pension, a fait long feu. Ceux qui l'ont fait se sont généralement vu répondre qu'il n'était pas possible d'obtenir des informations précises, souligne la rédaction Tamedia.

En outre, la réforme n'aurait que partiellement tenu sa promesse d'améliorer la situation des femmes et n'aurait pas résolu le problème de la baisse des rentes.

Nécessité d'une réforme

Plusieurs journaux soulignent toutefois la nécessité d'une réforme. "Synonyme de dignité et de liberté individuelle", le 2e pilier mérite tout autant que l'AVS que l'on s'en préoccupe. "Personne en Suisse n'a intérêt au statu quo, soit une loi dessinée pour un monde du travail qui n'existe plus", écrit le Temps. Et d'exhorter les parties à se remettre au travail.

Si elle relève aussi la nécessité d'agir dans la prévoyance, non dans l'immédiat mais à long terme, La Liberté constate que le deuxième pilier sera sans doute "figé pour longtemps". Et de prédire que le débat va probablement se porter sur le relèvement de l'âge de la retraite plutôt que sur la LPP et il "promet d'être explosif".

La NZZ estime quant à elle que la Suisse devrait s'épargner à l'avenir une nouvelle tentative de baisse du taux de conversion du capital de la prévoyance professionnelle. Une telle mesure n'est pas à même de réunir une majorité.

