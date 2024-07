La présidente de la Confédération Viola Amherd à Paris pour les Jeux olympiques

La présidente de la Confédération Viola Amherd se trouve jusqu'à dimanche à Paris pour soutenir les sportifs suisses aux Jeux olympiques. Elle espère que les athlètes helvétiques parviendront à égaler les treize médailles obtenues à Tokyo il y a trois ans.

"Je souhaite plein succès à nos athlètes et j'espère que l'on va égaler les treize médailles", a déclaré la Valaisanne lors d'une conférence de presse à la Maison Suisse. Cette dernière a été installée dans les jardins de l'ambassade, à proximité des Invalides, pour la durée des Jeux olympiques.

"Ce n'est pas de la pression, mais je leur dis que je suis optimiste", a-t-elle ajouté. La moisson suisse de médailles de Tokyo a été la plus grande lors des jeux d'été depuis les 14 obtenues à Helsinki en 1952 et les 23 de Londres en 1948. Le record date des JO de Paris 1924, avec 25 médailles.

Importance de l'armée

Viola Amherd s'est ensuite rendue au village olympique pour rencontrer les sportifs suisses. Avec 128 athlètes, il s'agit de la délégation la plus importante depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, a-t-elle rappelé.

Parmi eux, "66 sont des soldats du sport", a relevé la cheffe du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). "Cela montre que la promotion du sport en Suisse porte ses fruits et que nous avons pris la bonne voie".

Viola Amherd a ainsi souligné "l'importance de l'engagement de l'armée". "Avec l'école de recrues 'sport d'élite' et les cours de répétition ad hoc, elle offre un système qui fonctionne et qui soutient de nombreux athlètes", s'est-elle félicitée.

Pour la présidente de la Confédération, le contact avec les athlètes suisses sera "au cœur" de son séjour à Paris. Elle souhaite leur exprimer "toute l'estime" du Conseil fédéral. Elle suivra jusqu'à dimanche les épreuves de natation, de cyclisme et d'escrime. Elle devrait aussi assister à une rencontre de tennis samedi avec Stan Wawrinka à Roland Garros.

Sommet du sport

Avant d'assister dans la soirée à la cérémonie d'inauguration des JO sur la Seine, Viola Amherd devait participer vendredi après-midi au "sommet du sport" organisé par Emmanuel Macron. Cette rencontre réunit la centaine de chefs d'Etat présents à Paris.

L'occasion pour elle d'avoir des discussions en tête-à-tête. "On parle surtout de sport. Mais il y a aussi la possibilité d'aborder d'autres thèmes", a-t-elle expliqué.

JO 2038 en Suisse? Un travail à faire à l'interne

Viola Amherd pourrait également rencontrer à Paris le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach. Si c'est le cas, elle évoquera avec lui la candidature éventuelle de la Suisse à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver en 2038.

"J'en ai déjà discuté avec Thomas Bach plusieurs fois et si je le vois, on en rediscutera", a-t-elle expliqué. Elle a estimé que si le but de financer ces jeux par des fonds privés était atteint, "ce serait tout à fait possible" d'organiser cet événement. "Mais maintenant, il faut faire le travail à l'interne en Suisse".

