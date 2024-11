La prescription de cocaïne, nouvelle piste contre la crise du crack

La consommation de crack dans l'espace public suscite de plus en plus d'inquiétude en Suisse. Invitée sur le plateau du 19h30 il y a quelques jours, l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss évoquait la possibilité de prescrire la cocaïne, pour aider les toxicomanes, comme cela se fait avec l'héroïne.

Les villes de Lausanne, Yverdon, Genève ou Coire sont toutes confrontées au fléau du crack, avec des consommateurs toujours plus présents dans l’espace public, toujours plus accros et même parfois agressifs. Face à cette situation, les autorités cherchent des solutions.

Il y a quelques jours, l'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss, invitée du 19h30, a soutenu l'idée de prescrire de la cocaïne, dont le crack est un dérivé (lire encadré), pour venir en aide aux toxicomanes.

>> Lire aussi : Ruth Dreifuss: "Réglementer le marché de la cocaïne et y donner un accès, c'est un pas difficile à franchir"

Une solution que défend aussi Daniele Zullino, chef du Service d'addictologie au Département de santé mentale et psychiatrie aux HUG. "C’est surtout une bonne idée si on veut attirer la clientèle dans des programmes thérapeutiques. On a actuellement des consommateurs qui vivent dans la rue. Il faut les récupérer et les intégrer d'une certaine manière à des programmes thérapeutiques."

Prudence des autorités

Mais en Suisse romande, les autorités restent très prudentes face à cette solution, comme à Yverdon-les-Bains par exemple. "Sur le principe, Yverdon-les-Bains est opposée à la distribution contrôlée de cocaïne […]. Elle est toutefois intéressée à connaître les résultats de toutes les études menées ailleurs dans ce domaine", a fait savoir la municipalité yverdonnoise.

Si la prescription de cocaïne fait peur, ça vaut la peine d’essayer pour Frank Zobel, directeur adjoint d'Addiction Suisse. "Il y a des enjeux de prescription, mais on a des médecins qui sont des spécialistes des addictions en Suisse. Il y a la Société suisse de médecine des addictions qui se penche sur cette question-là. Donc, on peut regarder ça et probablement qu'on va devoir faire des essais. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours fait en Suisse quand on a des nouvelles pistes en matière de politique drogue."

Si la crise perdure, la solution de la prescription de cocaïne pourrait peut-être voir le jour l’an prochain.

Camille Lanci et Cécile Durring/fgn