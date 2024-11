La neige perturbe encore les transports vendredi en Suisse romande

Tombée en abondance jeudi, avec une couche de près de 30 centimètres par endroits en plaine, la neige va continuer de semer la pagaille vendredi dans les transports. Certaines routes demeurent difficilement praticables et les CFF annoncent de possibles retards et suppressions de trains.

La première poussée hivernale a été importante jeudi avec des couches de neige dépassant les 20 centimètres par endroits en plaine. Si les flocons vont se faire plus rares vendredi, ils pourraient encore accroître quelque peu les cumuls déjà mesurés.

Tôt vendredi, les stations de mesure de la Confédération de Zurich Fluntern et Binnigen (BL) enregistraient par exemple 27 centimètres de poudre blanche. La couche de neige atteignait même 29 centimètres à Wädenswil (ZH). La station de mesure de la ville de St-Gall a enregistré 25 centimètres, contre 21 à Zollikofen (BE).

S'il a aussi neigé sur les bords du Léman, les quantités étaient plus faibles. A la Dôle, les météorologues de MétéoSuisse ont mesuré 25 centimètres de poudre, contre 21 à Sion (VS) et à Bullet (VD) ou 18 centimètres à La Chaux-de-Fonds (NE). Les quantités étaient plus faibles au col des Mosses (10 centimètres), à Fribourg (8) et à Payerne (4).

Des perturbations attendues sur le rail

Ces abondantes chutes de neige, inhabituelles pour une fin de mois de novembre, ont entraîné des perturbations importantes jeudi dans le trafic routier, ferroviaire et aérien. De nombreux trains n'ont ainsi pas pu circuler normalement en raison d'aiguillages ou de lignes de contact gelés, occasionnant des retards et des annulations.

Les CFF s'attendent également à des perturbations ce vendredi. Des retards et des suppressions de trains sont possibles, ont-ils précisé sur X. Les équipes ont travaillé toute la nuit pour permettre aux infrastructures de fonctionner. Mais de nouvelles perturbations liées aux conditions météorologiques sont d'ores et déjà annoncées, malgré l'engagement sur le terrain jeudi et dans la nuit.

Les transports publics urbains ont aussi repris du service progressivement vendredi matin, mais les voyageurs doivent s'attendre à des temps de trajet plus longs et parfois à des services irréguliers.

Des routes encore glissantes

Sur la route, les équipes de déblaiement ont aussi oeuvré toute la nuit pour permettre à la circulation de reprendre normalement après la pagaille de jeudi. Mais certains axes demeurent enneigés ou recouverts d'un mélange eau-neige glissant.

Jeudi, le trafic a été fortement perturbé par endroits, notamment dans la région lausannoise, sur l'A12 entre Vevey et Châtel-St-Denis, sur l'A1 entre Lausanne et Genève ou encore sur la route du lac entre Vevey et la capitale lausannoise. Des accidents et des sorties de route ont été signalés, pour la plupart sans gravité, et des bouchons se sont formés par endroits. Le trafic vers le tunnel du Gothard a aussi été perturbé. Plus de 120 accidents ont été signalés dans le canton de St-Gall.

Les chutes de neige ont également chahuté le trafic aérien. Si la neige n'a pas recouvert le tarmac de l'aéroport de Genève, des vols au départ et à l'arrivée de la cité de Calvin ont été annulés à cause de problèmes dans d'autres villes européennes, notamment à Paris, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de Genève. Certains passagers voyageant depuis Zurich ont aussi été confrontés à l'annulation de leur vol. Le trafic s'annonce toutefois normal dans les deux aéroports vendredi.

Un peu de neige vendredi et du redoux ce week-end

Pour la journée de vendredi, MétéoSuisse annonce un temps généralement nuageux sur tout le pays, avec quelques éclaircies, mais aussi des averses de neige isolées jusqu'en plaine, notamment en seconde partie de journée. Dans les Alpes et le Jura, des chutes de neige intermittentes sont attendues, plus fréquentes le long des Préalpes en seconde partie de journée.

Un fort redoux est prévu pour ce week-end avec des températures remontant nettement dès samedi, jusqu'à 5 degrés en plaine, puis 10 dimanche et largement plus lundi. Le tout sera accompagné d'une tendance au foehn, notamment dans les vallées alpines.

