La motion sur l'alignement des salaires du public au secteur privé irrite la gauche

Les salaires des employés de la Confédération doivent être baissés et alignés au secteur privé. Le Conseil fédéral a donné son feu vert mercredi dernier à une motion vert'libérale en ce sens. Le texte est soutenu par le Centre et la droite, mais critiqué par la gauche. Son objectif: limiter la concurrence du secteur public.

Un fonctionnaire fédéral gagne en moyenne davantage qu'un employé dans le secteur privé. A compétences égales, la différence serait de plus de 11%, selon une étude. Cet écart est inacceptable, estime une motion vert’libérale. Pour le parti, l'administration siphonne les talents du secteur privé alors qu’il y a déjà un problème de pénurie de main-d'œuvre.

Le texte rappelle que les salaires du personnel de la Confédération sont financés par les impôts et qu'il n’est donc pas logique qu'ils augmentent davantage que les revenus au sein des entreprises. D'autant plus que la Confédération cherche actuellement à économiser dans tous les secteurs.

Une motion fustigée par la gauche

L'une des solutions proposées est une meilleure prise en compte des rémunérations sur l’ensemble du marché du travail et un frein aux hausses de salaires. Des mesures qui séduisent le Centre et la droite, majoritaire au Parlement, ainsi que le Conseil fédéral.

A gauche en revanche, on fustige une "tentative de nivellement des salaires vers le bas", au lieu d'augmenter les revenus au sein des entreprises. Le conseiller national socialiste Samuel Bendahan déplore un dumping salarial. "La véritable question à se poser est comment améliorer les conditions de travail et les salaires pour tous, plutôt que de chercher à niveler par le bas et aggraver la situation des salariés", a souligné le Vaudois lundi dans La Matinale.

Le parlementaire ajoute que la situation entre public et privé n'est pas comparable, notamment en raison des différences de structures. C'est désormais au tour du Parlement d'en débattre.

Mathieu Henderson/hkr