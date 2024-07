La migration irrégulière à travers la Suisse a diminué d'un tiers au premier semestre 2024

Selon le site de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), près de 12'500 personnes en séjour illégal ont été interpellées entre janvier et fin juin 2024, soit moins que les 17'800 du premier semestre 2023. Le déplacement des routes migratoires est en cause.

Selon l'OFDF, les passages irréguliers ont surtout eu lieu à la frontière sud, c'est-à-dire dans le canton du Tessin. Le porte-parole du Secrétariat d’Etat aux migrations Reto Kormann a expliqué dimanche à la RTS que cette baisse de la migration irrégulière était due à deux facteurs principaux. Routes alternatives "Le premier est la réduction de moitié du nombre de débarquements dans le sud de l’Italie, qui est passé à environ 30'000 au premier semestre 2024", a-t-il détaillé dans le 19h30. Le second facteur est un changement notable d’itinéraire dans les Balkans occidentaux. La Serbie, en particulier, a intensifié sa lutte contre les passeurs, ce qui a conduit de nombreux réfugiés à emprunter des routes alternatives qui ne transitent plus par la Suisse. En 2022 et 2023, l'office avait enregistré une nette hausse des entrées irrégulières, avec plus de 50'000 passages irréguliers au total de l'année, principalement par les frontières sud et est. C'était plus du double des 18'900 passages enregistrés en 2021, une année marquée par la pandémie de Covid-19. Les demandes d'asile en Suisse, elles, ont légèrement augmenté. Sujet TV: Julien Guillaume Version web: ats/miro