La marée rouge de Düsseldorf n'a pas suffi pour l'équipe de Suisse

Grosse déception dans toute la Suisse samedi soir: l'équipe nationale de football s'est inclinée contre l'Angleterre aux tirs au but. L'immense soutien des supporters, de la marée rouge qui a défilé dans les rues de Düsseldorf aux foules réunies dans les fans zones, n'a pas suffi pour soutenir la Suisse.

C'est tout un pays qui attendait une performance historique de l'équipe emmenée par Granit Xhaka, à savoir une qualification pour les demi-finales de l'Euro. Mais la Suisse a dû déchanter au bout du suspense: l'Angleterre s'est imposée aux tirs au but après que Xherdan Shaqiri a failli apporter la victoire aux siens en toute fin de rencontre.

Et la folle ambiance qui s'était emparée des supporters helvétiques un peu partout est brutalement retombée. Mines défaites, drapeaux en veille et bière au goût amer ont conclu la soirée dans les fans zones du pays et dans le stade de Düsseldorf.

Tout avait pourtant bien commencé, avec une foule tout de rouge vêtue réunie aux abords du même stade. A 14h, les fans avaient défilé sur quatre kilomètres à travers la ville pour rejoindre la Merkur Spiel-Arena. Une marée rouge bruyante dont les images ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Même la présidente de la Confédération croyait dur comme fer à la victoire. Dans un post sur X vendredi, Viola Amherd avait souhaité bonne chance à l'équipe nationale. "Avec la performance d'équipe montrée jusqu'ici, la passion, la qualité et un peu de chance dans la compétition, tout est possible. Hop Suisse!" s'était exclamée la Valaisanne.

