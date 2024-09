La majorité des hospitalisations après un accident est due aux loisirs, selon la Suva

Près de trois quarts des assurés de la Suva hospitalisés en 2023 l'ont été pour des accidents liés aux loisirs. Les sports qui ont nécessité le plus d'hospitalisations sont le vélo, le ski et le football, indique mardi le principal assureur-accident helvétique.

Sur les 32'000 assurés de la Suva hospitalisés en 2023, près de 23'800 l'ont été suite à un accident survenu durant les loisirs, précise la Suva dans un communiqué. Les accidents professionnels, eux, ont engendré un peu plus de 8000 hospitalisations.

Concernant le profil-type, la Suva révèle que près de 80% des personnes hospitalisées en 2023 étaient des hommes. Et la plupart des patients se situaient dans la tranche d'âge 50-59 ans.

Vélo, ski, football

Les amateurs et amatrices de vélo (2667 hospitalisations), de ski (2611) et de football (2512) sont ceux qui finissent le plus souvent leurs sorties sportives à l'hôpital. Mais avec le vélo, c'est la moto ainsi que les travaux domestiques et de jardinage qui sont les activités les plus dangereuses, nécessitant en moyenne les séjours hospitaliers les plus longs, soit plus de 30 jours.

Selon les derniers chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique, près de 1,5 million de personnes ont été hospitalisées en Suisse en 2022.

