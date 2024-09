La majorité de bâtiments encore chauffés à l'énergie fossile, malgré l'essor des pompes à chaleur

Plus de la moitié des bâtiments d'habitation en Suisse sont encore chauffés aux énergies fossiles, soit au mazout et au gaz, selon les chiffres de la Confédération. Les pompes à chaleur ont toutefois connu un essor important en 10 ans et sont désormais présentes dans un quart des maisons individuelles.

La Suisse comptait 1,79 million de bâtiments à usage d'habitation en 2023, dont un peu plus d'un million de maisons individuelles. Plus d'un tiers (37%) de ces bâtiments étaient chauffés au mazout, qui reste de loin la principale source de chauffage. Cette part est cependant en recul constant depuis 40 ans, a communiqué lundi l'Office fédéral de la statistique. En 2000, elle était encore de plus de 55%. Fortes variations régionales À l'inverse, la proportion de bâtiments raccordés à une pompe à chaleur (21%) a été multipliée par cinq depuis 2000 et représente même les trois quarts des objets construits au cours de la dernière décennie. Au niveau des maisons individuelles, plus d'un quart (26%) étaient dotées d'une telle installation thermique. Un chauffage au gaz était installé dans 17% des bâtiments, avec une forte variation entre régions urbaines et rurales: 29% des bâtiments étaient chauffés au gaz en ville contre seulement 4% dans les communes rurales. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info Moins de 20% des ménages chauffés à l'aide de pompes à chaleur Le bois et l'électricité chauffaient quant à eux respectivement 12% et 8% des bâtiments. Enfin, un peu moins de 4% des bâtiments étaient raccordés à un réseau de chauffage à distance. La situation est un peu différente sous l'angle des ménages. En 2023, un peu moins de deux tiers des foyers se chauffaient aux énergies fossiles (38% au mazout et 25% au gaz). La part des ménages se chauffant avec une pompe à chaleur n'était que de 18%, cette proportion étant toutefois particulièrement élevée dans le canton de Fribourg (32%). >> Vers le détail des chiffres et des graphiques de l'OFS >> Voir aussi le reportage de l'émission "À bon entendeur" sur les dangers du marché des pompes à chaleur : Pompes à chaleur : des dizaines de Romands y laissent leurs économies / A bon entendeur / 43 min. / le 27 août 2024 jop avec ats