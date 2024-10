La "love story" de Trump avec la Russie, la viande biotech à croix blanche et la révérence de Nadal

Quand l'IA sera plus intelligente que l'humanité, la longue histoire d'amour entre Trump et Moscou, la Suisse fer de lance de la viande biotech, les adieux au tennis de Rafael Nadal et le prochain trio de Moldus pour camper Harry Potter à l'écran: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

INTERVIEW - "Se préparer" à une IA plus intelligente que les humains

L'un des pères de l'intelligence artificielle, Yann Le Cun, était l'invité du 19h30 de la RTS jeudi soir. Le chef du domaine de l'IA au sein de Meta affirme qu'un jour les assistants virtuels seront omniprésents dans notre quotidien et seront même plus intelligents que nous.

"Cela ne fait aucun doute. ll faut s'y préparer, car ce n'est qu'une question de temps", soutient celui qui a reçu le prestigieux prix Turing en 2018, qui récompense des contributions essentielles dans l'informatique.

Mais pour l'heure, les systèmes d'IA présentent quatre défauts, reconnaît Yann Le Cun. "Ils ne comprennent pas le monde physique, ils n'ont pas de mémoire persistante, ils ne peuvent pas raisonner ni planifier. Et ce sont des caractéristiques essentielles du comportement intelligent chez les humains et beaucoup d'animaux." L'intelligence artificielle porte donc mal son nom pour l'instant. Jusqu'à quand?

ANALYSE - La longue histoire d'amour Trump-Russie sous la loupe

Journaliste indépendant et écrivain, Régis Genté s'est penché dans son dernier livre sur les liens entre Donald Trump et Moscou. Une love story qui a débuté dans les années 1970 - quand l'Américain devient à son insu "contact confidentiel" du KGB - et qui n'a jamais pris fin.

A moins d'un mois du scrutin présidentiel américain, les révélations sur les liens entre le milliardaire new-yorkais et la Russie se succèdent et intriguent. Dans "Notre homme à Washington: Trump dans la main des Russes", qui sort le 16 octobre, le correspondant dans le Caucase pour la RTS décrit en Donald Trump et Vladimir Poutine un duo "improbable" venant de deux mondes différents, mais "solide".

"Il y a d'abord un fond politique assez commun entre les deux, pas beaucoup d'amour pour la démocratie. Il y a aussi l'idée que les Etats doivent être forts. Et ils ont les mêmes adversaires: les démocrates américains", analyse-t-il dans La Matinale de la RTS.

SOCIÉTÉ - La viande biotech sera-t-elle l'aliment du futur?

La Suisse est bien placée pour devenir un géant de la foodtech. Cette nouvelle science utilise la biotechnologie pour mettre au point les protéines du futur. Ces dernières pourraient remplacer la viande et les produits laitiers par des aliments végétaux qui l'imitent parfaitement, sans additifs chimiques et avec un bilan carbone bien meilleur.

L'élevage est en effet responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre, et avec une planète comptant 10 milliards d’habitants d'ici 2050, il faudra trouver des alternatives aux protéines animales. Selon des experts, la viande végétale pourrait représenter jusqu'à 60% du marché des produits carnés d'ici 2040.

L'émission Basik a rencontré différents acteurs suisses de cette filière, regroupés dans un réseau de 150 membres, la Swiss Food and Nutrition Valley. Fondée en 2020 au Forum de Davos, cette structure entend réunir tous les acteurs nécessaires pour créer l'alimentation du futur, et compte également dans ses rangs des poids lourds tels que Nestlé, Givaudan, Aldi ou l'EPFL.

SPORT - Rafael Nadal annonce sa retraite après la finale de la Coupe Davis

Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem et légende du tennis, a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne, prévue du 19 au 24 novembre à Malaga.

Deux ans après Roger Federer, c'est ainsi une autre légende du jeu qui tire sa révérence. Rafael Nadal a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire et ses duels épiques avec le Bâlois et avec Novak Djokovic ont marqué les 20 dernières années.

Comme Federer, Nadal laisse un trou immense dans le monde du tennis, au regard de son palmarès, mais également de sa personnalité de guerrier tellement appréciée du public.

Série TV - Des milliers de petits Moldus espèrent devenir les stars de la prochaine série Harry Potter

L'apprenti sorcier le plus célèbre du monde s’apprête à faire son grand retour à l'écran, dans une série d'HBO. Plusieurs milliers d’enfants espèrent être choisis à l'issue du vaste casting public pour incarner Harry Potter et ses amis Ron Weasley et Hermione Granger.

Elissa, neuf ans, espère décrocher le rôle d'Hermione, son héroïne préférée. "J'ai grandi avec elle", explique la fillette dans le 19h30 de la RTS. "Alors être sur un plateau de tournage qui ressemble aux films serait probablement la meilleure chose qui puisse arriver dans ma vie!" Avec sa mère, elle tourne des vidéos pour se présenter auprès d'HBO. La chaîne TV américaine prévoit de tourner dès l'année prochaine.

