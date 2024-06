La ligne de train Trélex-Nyon interrompue jusqu'à vendredi après de violents orages

De violents orages ont amené de fortes précipitations et de la grêle en Suisse dimanche soir. Les régions de Genève, du lac de Constance et de Nyon ont été particulièrement touchées. Plus aucun train ne circule entre Nyon et Trélex (VD) sur la ligne de chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morex.

De violents orages ont frappé la Suisse dimanche jusqu'en fin de soirée, avec encore des conséquences lundi. Des bus de remplacement de la ligne de train coupée entre Nyon et Trélex ont été organisés pour les voyageurs. Le trafic doit reprendre vendredi, ont fait savoir les CFF lundi sur X. Les dernières averses résiduelles sont tombées en début de matinée avant le retour d'un temps assez ensoleillé, a fait savoir MétéoSuisse. Quelques précipitations seront à nouveau possibles sur le Jura en soirée. Il fera 22 degrés au maximum. Inondations autour du lac de Constance Le lac de Constance a été placé lundi au niveau de danger 4 (sur 5), c'est-à-dire un "danger fort", sur le portail des dangers naturels de la Confédération. Cela signifie qu'il existe un grand risque d'inondation tout autour du lac. A Gottlieben (TG) et Berlingen, par exemple, les promenades sur les rives sont sous l'eau. Deux ruisseaux sont sortis de leur lit à Berlingen après un violent orage. Les rues ont été inondées et la route cantonale traversant la localité a été fermée au trafic, a indiqué le maire de la commune, Ueli Oswald. La situation actuelle du lac de Constance est moins alarmante qu'en 1999. Cette année-là, le niveau maximal du lac à la station de mesure de Berlingen était supérieur d'environ 65 centimètres à la valeur mesurée lundi matin. Sortie d'autoroute fermée à Genève Plusieurs routes sont encore fermées à Saconnex-d'Arve et aux alentours et les pompiers s'emploient à déblayer les gravats, a fait savoir la police genevoise. Fermée à l'aube en raison d'inondations, la sortie Genève-La Praille a pu rouvrir vers 8h30. Le trafic est toutefois encore fortement perturbé dans cette zone et la police recommande d'éviter d'y circuler. La police cantonale a fait état de 3600 appels au 118 et de 338 interventions qui ont mobilisé plus de 300 pompiers et volontaires engagés. Trois départs d'incendie ont été constatés durant l'orage, notamment un feu dans une villa à la suite d'un impact de la foudre. Des orages soudains Ces intempéries n'ont provoqué aucun accident, ni fait de victimes. Mais les vidéos et photos qui inondent les réseaux sociaux depuis dimanche attestent de la soudaineté de ces orages. Les fortes pluies ont amené de la grêle par endroits et des milliers d'éclairs. Jusqu'à 20h30, environ 18'000 éclairs ont déchiré le ciel, selon SRF Meteo. La station de mesure de Nyon (VD) a enregistré les précipitations les plus importantes, avec 50 millimètres, la région ayant subi le plus gros des pluies. Ailleurs en Suisse, des grêlons de jusqu'à 5 cm de diamètre sont tombés sur le lac de Brienz, dans l'Oberland bernois. La Suisse se trouve actuellement exactement à la frontière entre l'air frais du nord-ouest et l'air chaud de la Méditerranée, ce qui provoque cette situation orageuse. Coulée de boue en France voisine En France voisine, une portion de l'autoroute A40, en direction de Chamonix entre les sorties 13 Saint-Julien-en-Genevois et 14 Annemasse, en Haute-Savoie, a été coupée dimanche soir à cause d'une coulée de boue provoquée par les intempéries, indique le réseau autoroutier ATMB. L'événement n'a pas provoqué d'accident ou de blessés, précise le réseau. En fin de soirée, les équipes d'ATMB ont pu dégager la voie de gauche afin de rouvrir la circulation aux conducteurs bloqués derrière la coulée de boue. A Collonges-sous-Salève et Saint-Julien, les fortes précipitations ont provoqué des inondations de rues, de caves ou de sous-sols. Quelque 80 pompiers ont été mobilisés, pour un total de 226 interventions. ebz/juma avec ats