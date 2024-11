La journaliste de la RTS Isabelle Ducret reçoit le Prix Jean Dumur

Le Prix Jean Dumur 2024 a été décerné à Isabelle Ducret. La journaliste d'investigation travaille depuis 2011 pour l'émission de la RTS Temps Présent. La récompense lui sera remise mercredi, lors d'une cérémonie organisée au Foyer du Grand Théâtre de Genève.

Le jury a choisi cette année de distinguer une femme au parcours professionnel exemplaire au service du journalisme d'investigation, écrit lundi, dans un communiqué, le Club suisse de la presse.

Les Amis de Jean Dumur saluent en Isabelle Ducret une personne "fonceuse, tenace, rigoureuse, précise", solide dans ses enquêtes.

Gaza, Ukraine, Hong Kong...

Née en 1969 à Genève, Isabelle Ducret a fait ses débuts journalistiques dans la presse écrite, au Courrier, à La Liberté, puis en tant qu'indépendante. Après une dizaine d'années, elle a rejoint, en 2002, le département actualité de la Télévision suisse romande, avant d'intégrer, en 2011, l'équipe de Temps Présent.

A l'internationale, elle a couvert notamment le conflit à Gaza, la révolution de Maïdan en Ukraine et les émeutes à Hong Kong. Elle a remporté le Prix FIGRA au Festival international du Grand reportage 2014 avec une enquête intitulée "Contre Nestlé jusqu'à la mort" et le Grand Prix Suva des Médias en 2023.

>> Revoir "Un marché juteux: les dessous insoupçonnés des gravats suisses", un reportage d'Isabelle Ducret pour Temps présent : Un marché juteux : les dessous insoupçonnés des gravats suisses / Temps présent / 47 min. / le 22 août 2024

Une journaliste "infiniment honorée" par la distinction

"Le Prix Jean Dumur a une valeur toute particulière en consacrant des valeurs du journalisme indispensables et qui me sont précieuses, comme la recherche de la vérité et l'indépendance", a relevé Isabelle Ducret, citée dans le communiqué. La lauréate s'est dit "infiniment honorée" par cette distinction.

Le Prix Jean Dumur a été créé en 1986 par plusieurs rédacteurs en chef romands en mémoire du journaliste et écrivain Jean Dumur. Il récompense une ou un journaliste de Suisse romande faisant preuve de courage journalistique, de recherche de la vérité, d'indépendance et de clarté d'expression. Il est doté de 5000 francs.

ats/ther