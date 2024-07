La gauche urbaine s'éloigne des milieux ouvriers, montre une étude

Une étude de l'Université de Lausanne publiée en juin confirme que le lien entre la gauche et le milieu ouvrier s'étiole dans les grandes villes suisses. Presque plus aucun élu de gauche n'exerce un métier manuel, contrairement à la situation d'avant 1957.

La majorité des élus étaient des ouvriers jusqu'en 1957, mais depuis, leur proportion s'est réduite, au point de presque disparaître en 2020. Les élus de gauche ne sont plus qu'1% à exercer un métier manuel. C'est cinq fois moins qu'à droite de l'échiquier politique.

Selon l'étude de l'Université de Lausanne, qui a analysé l'évolution de la gauche sur plus d'un siècle dans les grandes villes suisses, deux raisons en sont la cause. Premièrement, il y a eu une transformation de l'emploi, qui se tourne vers le secteur tertiaire. La deuxième est qu'il y a eu un changement à l'intérieur des partis de gauche, comme l'a expliqué Baptiste Antoniazza, politologue, historien et co-auteur de l'étude, dimanche dans le journal de 12h30 de la RTS.

Il y a eu un essor des mouvements féministes, pacifistes et écologistes après Mai 68, menés en majorité par la jeunesse étudiante. Elle s'est progressivement intégrée à la gauche existante, avant de fonder ensuite de nouveaux partis Baptiste Antoniazza, politologue, historien et coauteur de l'étude

"Il y a eu l'essor des nouveaux mouvements sociaux à partir des années 1970-1980, c'est la suite de Mai 68. Ce sont des mouvements féministes, pacifistes ou écologistes qui sont menés par la jeunesse étudiante en majorité. Ils se sont progressivement intégrés au sein des partis de la gauche existante pour ensuite fonder de nouveaux partis", a-t-il détaillé, citant par exemple les écologistes qui se sont unifiés pour devenir les Verts en 1983.

Changement de programme

Ce changement de profil entraîne naturellement un changement de programme. Depuis 1980, les partis de gauche urbaine mettent l'accent sur de nouvelles thématiques, comme la piétonisation des rues, les espaces verts ou l'amélioration de la qualité de vie. Si ces choix ont valu à la gauche de régner dans les villes depuis les années 1990, cette recette ne fonctionne pas au niveau national, où elle est minoritaire.

Sujet radio: Mohamed Musadak

Adaptation web: juma