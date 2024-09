La fraude à la récolte de signatures crée des remous à Berne

Après les révélations des soupçons de signatures falsifiées pour des initiatives populaires, plusieurs parlementaires fédéraux réclament de la transparence. Les Vert-e-s relancent l'idée d'interdire les récoltes de signatures contre rémunération, mais le camp bourgeois pourrait freiner.

Le Ministère public de la Confédération enquête sur des soupçons de fraude électorale, a-t-il confirmé lundi, suite à des articles parus dans les journaux de Tamedia. La révélation fait des vagues au sein de la Berne fédérale.

Le président de la commission des institutions politiques du Conseil des Etats Daniel Fässler (Centre/AI) se dit "consterné" et "indigné", dans une réaction livrée mardi auprès de l'agence de presse Keystone-ATS. Le sénateur précise ne pas connaître encore l'ampleur des incidents et s'en tenir pour l'instant aux recherches de la presse.

Le centriste réclame désormais la transparence. "La Chancellerie fédérale doit dire ce qu'elle savait et depuis quand, et si elle a reçu des informations transparentes de la part des cantons et des communes".

Perte de confiance

Comme d'autres parlementaires, Daniel Fässler a découvert l'affaire dans les médias. Et de se montrer surpris de ne pas avoir été informé auparavant, alors qu'il était membre de la commission de gestion des Etats jusqu'à fin 2023.

Ce comportement ne renforce pas la confiance dans les institutions Christian Wasserfallen, conseiller national (PLR/BE)

Le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE), membre de la commission des institutions du Conseil national, est également en colère. La Chancellerie fédérale a eu vent des irrégularités, mais ni elle ni le Conseil fédéral n'ont activement communiqué à ce sujet. "Ce comportement ne renforce pas la confiance dans les institutions".

Interdiction relancée

Ces irrégularités ne peuvent plus surprendre, selon Daniel Fässler. Le potentiel d'abus est important avec le système actuel, car il est difficile de vérifier chaque signature. Dès que de l'argent est en jeu, le risque augmente.

Il faut agir, selon le sénateur, si les faits se confirment. "Une possibilité serait d'interdire les récoltes rémunérées de signatures". Il y a toutefois des questions de délimitation qui se poseront.

Nos institutions sont en danger. Notre démocratie directe est menacée Greta Gysin, conseillère nationale (Les Vert.e.s/TI)

Portée par la gauche, l'idée d'interdire la collecte commerciale de signatures pour les initiatives et les référendums a déjà échoué au Parlement en 2021. Le camp bourgeois n'en a pas voulu.

Les Verts entendent bien revenir à la charge. La présidente de la commission des institutions politiques du National, l'écologiste tessinoise Greta Gysin, ressortira la proposition d'interdiction cette semaine encore en séance de commission, selon ce qu'elle a publiquement annoncé.

"Cette fois, c’en est trop ", a-t-elle déclaré mardi dans le 12h30 de la RTS. "Nos institutions sont en danger. Notre démocratie directe est menacée", affirme-t-elle.

Renforcer les contrôles

Parmi la députation vaudoise, certains s'activent et plaident pour un renforcement des contrôles. Pour Roger Nordmann (PS/VD), le seul moyen de rétablir la confiance à court terme est de soumettre par écrit à un échantillon de signataires la feuille signée en leur demandant s'ils reconnaissent leur propre signature et si c'était leur intention de signer.

Le problème se situe au niveau du contrôle lors du dépôt du texte Pascal Broulis, conseiller aux Etats (PLR/VD)

Si le taux de tromperie est suffisamment élevé pour faire craindre que l'initiative n'aurait pas atteint les 100'000 signatures valables, il faut contrôler toutes les signatures et invalider les textes qui n'ont pas récolté le nombre suffisant de paraphes, écrit le Vaudois sur X.

Son collègue vaudois Pascal Broulis trouve l'affaire "navrante". "Le problème se situe au niveau du contrôle lors du dépôt du texte", poursuit le conseiller aux Etats PLR. On ne peut pas savoir si une personne a signé à la place d'une autre. Comme Roger Nordmann, il soutient l'idée d'effectuer une forme de sondage, en contrôlant par exemple après coup 10% des signatures remises à la Chancellerie fédérale.

Pascal Broulis ne soutient par contre pas l'idée d'une interdiction complète de la rémunération. Mais il déposera une interpellation avec quelques propositions la semaine prochaine, précise-t-il à Keystone-ATS.

Refus en vue?

Christian Wasserfallen lui ne veut toujours rien savoir d'une interdiction des récoltes rémunérées. Les petits comités d'initiants seraient désavantagés, les droits populaires s'en trouveraient limités, selon lui. Il suffit de poursuivre pénalement les personnes coupables de fraude.

Le chef de groupe UDC au Parlement, Thomas Aeschi, s'oppose aussi à une interdiction. Le délai référendaire de 100 jours, par exemple, est très court par rapport aux initiatives, ce qui conduit des comités à recourir à un soutien monnayé. Mais ces entreprises externes doivent travailler sérieusement.

ats/miro/fgn