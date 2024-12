La France ne réduira pas l'indemnité chômage des travailleurs frontaliers en Suisse

Le gouvernement français devrait renoncer à réduire les indemnités chômage des frontaliers qui travaillent en Suisse, ont annoncé plusieurs parlementaires de l'Hexagone. Annoncée en novembre dernier, cette idée de réforme avait suscité une levée de boucliers.

La colère grondait ces dernières semaines dans les départements frontaliers. Élus et syndicats locaux s'étaient unis contre un accord signé à Paris entre le patronat et certains syndicats français. Cet accord prévoyait de modifier dès 2025 le calcul des indemnités chômage des frontaliers, une mesure jugée injuste par la CGT, qui estimait que ces indemnités pourraient diminuer de moitié.

Face à cette contestation, le gouvernement français semble avoir plié. Lors d'une réunion en petit comité avec quelques parlementaires, la ministre du Travail, Astrid Pannosyan-Bouvet, aurait confirmé l’abandon de la réforme, invoquant son caractère inconstitutionnel. Cette annonce, rapportée par plusieurs élus à la RTS, n’a pas encore été officialisée, le gouvernement étant concentré sur la motion de censure qui a finalement mené à son renversement mercredi.

Débat en suspens

Si cette annonce a été accueillie avec soulagement par élus et syndicats, elle ne met pas fin au débat. Les syndicats et parlementaires des régions frontalières souhaitent que la France et la Suisse, mais aussi les autres pays limitrophes comme l'Allemagne et le Luxembourg s'assoient à la table des négociations. En effet, la question du chômage des frontaliers pourrait ressurgir lorsque de nouvelles mesures d’économies seront envisagées.

Cela implique de réexaminer le système actuel de gestion du chômage des frontaliers français. À l’heure actuelle, ces travailleurs cotisent en Suisse, mais en cas de perte d'emploi, c’est la France qui prend en charge le versement de leurs indemnités.

Contribution "insuffisante"

Une situation jugée déséquilibrée par les défenseurs des frontaliers, qui estiment que la contribution financière de la Suisse reste insuffisante. Deux pistes sont suggérées par ces derniers: soit une augmentation de la compensation versée par la Suisse, soit un système dans lequel la Suisse prendrait directement en charge le versement des cotisations sociales.

Mais au vu de l'incertitude politique en France, ce dossier complexe nécessitera encore du temps et pourrait connaître de nouveaux rebondissements.

Sujet radio: Anouk Pernet

Texte web: Hélène Krähenbühl