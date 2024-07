La FNAC pêche des clients en offrant des rabais sur les coûteux soins dentaires

Un acteur surprenant a fait son entrée sur le marché des soins dentaires: la FNAC. Implantée en Romandie depuis le début des années 2000, la chaîne française de magasins spécialisés dans la distribution de produits culturels propose aux membres de son programme de fidélité un rabais dans un groupe de cliniques dentaires. La pratique fâche la faîtière des dentistes.

En Suisse, le dentiste est un luxe pour beaucoup de monde. Les frais dentaires n'étant pas remboursés par l’assurance maladie de base, nombreux sont les patients qui renoncent à se soigner.

Face à cette situation, la FNAC a décidé de lancer un partenariat avec un groupe de cliniques dentaires. Elle propose aux membres de son programme de fidélité une réduction de 20% sur les soins des dents.

Pour le moins incongru, ce partenariat surprend certains clients, mais en intéresse d'autres. "Il faudrait voir la qualité des soins dentaires", a réagi l'un d'entre eux vendredi devant la caméra du 19h30 de la RTS.

Marier marketing et soins médicaux

De son côté, la FNAC assume, et même revendique l'accord passé avec le groupe de cliniques. "C'est LE partenaire le plus important pour nous. Les clients ont besoin de soins dentaires, et c’est pour répondre à ce besoin que nous avons créé ce partenariat", explique le directeur de la succursale de Balexert (à Genève) Aïssa Smaoui.

Du côté de la clinique partenaire, on se félicite également de cette alliance peu commune. "On essaie de rompre des barrières mentales qui sont, par exemple, le fait que le marketing ne devrait pas être associé à de la médecine ou de la médecine dentaire. Ça, je pense que c'est un modèle qui est totalement terminé", ose Robin Thomas, co-fondateur des cliniques CHD. Avec, entre autres, ses prix clairement affichés et ses cafés offerts, le groupe veut casser les codes.

La faîtière montre les dents

Un avis que ne partage pas du tout la Société suisse des médecins-dentistes, qui met en garde: un tel marketing est contraire à la déontologie et serait un motif d’exclusion de l’association. "Notre code de déontologie stipule clairement que ce type de publicité n'est pas voulu. On est dans un domaine qui doit défendre une certaine éthique, une certaine dignité. Cet aspect très commercial ne nous plaît pas", a réagi le président de la section genevoise de la faîtière Hrvoje Jambrec.

Si ce marketing à l’américaine fait mouche auprès de la population, c'est notamment parce que les soins dentaires en Suisse coutent cher, au point que 2,5% des Suisses se privent de traitements nécessaires pour des raisons financières. Et cette part monte à plus de 26% si l'on prend en compte les examens dentaires pas strictement indispensables.

Pour l'association des dentistes, les prix affichés ici ne permettraient pas de dégager un bénéfice, ce que réfute Robin Thomas, qui se défend de rogner sur la qualité. "On n'est pas dans une démarche low-cost. Au contraire, c'est du service, avec en plus des prix adaptés. Et c'est à mon avis se mettre davantage du côté du patient plutôt que des dentistes", défend-il.

Sujet TV: Feriel Mestiri

Adaptation web: Vincent Cherpillod