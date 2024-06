La fièvre du foot va s'emparer de la Suisse, même si les fan zones ne sont pas toujours rentables

Dès vendredi et pendant un mois, les fan zones disséminées dans toute la Suisse vibreront avec les exploits des footballeurs de l’Euro 2024. Autour de ces espaces de fêtes, il existe un business bien rôdé, mais dont la rentabilité n’est pas toujours facile à prédire.

Pour celles et ceux qui ne se rendent pas dans les dix villes allemandes qui accueillent du 14 juin au 14 juillet l'Euro foot, il y aura de nombreuses occasions en Suisse pour partager la fièvre du ballon rond

Genève accueillera ainsi sur la Plaine de Plainpalais une fan zone d'une capacité d'accueil de 16'000 personnes et dotée de quatre écrans géants. Gérée par une société privée, elle disposera de son propre service d'ordre et médico-sanitaire.

De nombreux objets seront interdits dans le périmètre, comme des engins pyrotechniques et des drapeaux. Le Conseil d'Etat a aussi fixé des horaires pour l'arrêt de la musique et la fermeture de ces espaces.

Des klaxons tolérés durant une heure

Des fan zones seront aussi organisées dans tout le canton de Vaud. Elles feront l'objet d'une surveillance particulière de la police. Les forces de l'ordre seront ainsi présentes aux alentours des principaux sites "pour faire face en cas de débordements et garantir la tranquillité de la population."

Les polices cantonales et communales ont prévenu que les cortèges de véhicules et klaxons seront "tolérés" durant 60 minutes après la fin des matches, pour autant "qu'ils ne perturbent pas exagérément la circulation et l'ordre public". Une fois cette heure écoulée, la police dénoncera les infractions constatées.

En Valais, la police régionale des villes du centre du canton (Sion et Sierre) sera plus stricte et appliquera "une tolérance de 30 minutes".

Le Jura sera lui doublement à la fête le dimanche 23 juin. Outre le match Allemagne-Suisse, qui sera retransmis en public notamment à Delémont, le canton célébrera sa Fête du peuple jurassien marquant cette année le 50e anniversaire du plébiscite qui a débouché sur la création du canton.

Des projections sont aussi annoncées dans le canton de Neuchâtel, notamment près du stade de la Maladière, ainsi qu'à Fribourg.

Une rentabilité pas toujours assurée

Bien que les fan zones soient toujours plus nombreuses en Suisse, leur rentabilité n'est pas assurée. En effet, les frais pour de telles installations sont nombreux, notamment en termes d'infrastructures, qui comprend la tente, l'écran ou encore l'électricité.

Il faut également compter le salaire du personnel, ainsi que le service de sécurité qui est présent 24 heures sur 24 durant les 30 jours, ce à quoi s'ajoute des samaritains lors des gros matchs. "Avec tout cela, on arrive à un budget qui, pour les 30 jours d'exploitation, dépasse un petit peu le million de francs", explique jeudi dans La Matinale de la RTS David Guignet, responsable de Plasma Communication, qui gère la fan zone de Lausanne.

"Grosse prise de risque"

L’entrée des fan zones étant gratuite, les organisateurs doivent trouver d'autres sources de revenu, tels que "le sponsoring, le partenariat et la vente de boissons", indique David Guignet. Malgré tout, l'organisateur assure ne pas en profiter pour proposer des prix excessifs.

"La bière de 4 dl sera vendue 6 francs. Ce n'est pas cher, mais ce n'est pas bon marché non plus", dit-il. "Il y a clairement un bout du bénéfice de ces 4 dl de bière qui va aller à l'amortissement de cette infrastructure."

Reste des points que l'organisateur ne peut pas maîtriser: le parcours de la Suisse et des autres équipes populaires d'un côté et la météo de l'autre. "C'est un budget qui est très serré et qui est dépendant de plein d'impondérables", affirme David Guignet. "Donc, c'est une grosse prise de risque". Peut-être inspirée par ce printemps maussade, la fan zone de Lausanne-Ouchy a prévu cette année un espace couvert.

Sujet radio: Loïc Delacour

Adaptation web: edel/boi avec ats