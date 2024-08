La droite se cache derrière la loi, critique la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone

Face à l'urgence climatique, la majorité politique en Suisse manque de solidarité, critique Lisa Mazzone samedi lors de l'assemblée des délégués du parti. La présidente des Vert-e-s reproche à la droite "de se cacher derrière une loi ridicule sur le CO2."

La Suisse s'illustre en trouvant des échappatoires à ses obligations climatiques internationales, déplore Lisa Mazzone, selon la version écrite de son discours. Face aux délégués réunis à Bâle, elle dénonce l'achat de "certificats pour des projets de réduction bon marché à l'étranger", au lieu d'investir en Suisse pour sortir rapidement des énergies fossiles.

"La Suisse de cette majorité politique n’est ni solidaire ni responsable. Ni au niveau global, ni à l’intérieur du pays", poursuit la Genevoise.

Coûts de l’inaction

Revenant sur les intempéries en Valais et au Tessin, Lisa Mazzone appelle à accompagner les régions de montagne dans l'adaptation à la nouvelle réalité. Car avec ces régions alpines, la Suisse se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Et d'épingler l'organisation Avenir Suisse, un "bulldozer néolibéral" qui propose l'abandon de certaines vallées alpines.

Le coût des récentes intempéries évalué à environ 200 millions de francs

Les intempéries, rien qu’en Valais et au Tessin, ont causé entre 160 à 200 millions de francs de dommages aux bâtiments privés, sans compter le val Mesolcina (GR) et Brienz (BE). Les dommages aux infrastructures publiques se chiffreront en milliards.

La Confédération elle-même avance le chiffre de 40 milliards par an pour chaque année où nous ne faisons rien. "Ce sont les coûts de l’inaction", bien plus que des mesures ambitieuses pour protéger le climat, souligne la présidente des Vert-e-s.

Rempart contre les populismes

Avec les épisodes de canicule, le réchauffement climatique met aussi les villes au défi. Un environnement sain n’est pas un privilège mais un droit humain. "La Cour européenne des droits de l’homme l’a établi", rappelle Mme Mazzone. "N’en déplaise aux avocats du Conseil des Etats".

La présidente appelle à faire rempart contre la droite populiste, en Suisse, en Europe et dans le monde. Elle exhorte le conseiller fédéral Ignazio Cassis à s’engager enfin en faveur d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et d’une solution à deux Etats.

En Suisse aussi, avec le recours contre AVS21 et l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, il s'agit de restaurer la confiance dans la démocratie, selon Lisa Mazzone. En septembre, les Vert-e-s rediront non à une baisse de rente, y compris dans le deuxième pilier.

ats/doe