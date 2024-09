La Confédération relance sa campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes à risque

Les répercussions de la pandémie de Covid-19 ne sont pas encore terminées. Selon un rapport du réassureur Swiss Re, de nombreux pays constatent toujours une surmortalité.

La surmortalité pourrait perdurer jusqu'en 2033, communique Swiss Re lundi. Aux Etats-Unis, par exemple, le taux de mortalité pourrait dans dix ans encore dépasser de 3% le niveau précédant la pandémie.

Les causes principales de cette surmortalité sont les maladies respiratoires, à quoi s'ajoutent aussi les maladies cardio-vasculaires, les cancers et les troubles du métabolisme. Selon Swiss Re, on constate un lien étroit entre le Covid-19 et le taux de mortalité des maladies cardio-vasculaires.

Impact indirect

D'une part, le virus peut lui-même contribuer à des défaillances cardiaques. D'autre part, le SRAS-Cov-2 a aussi un effet indirect à cause d'une surcharge du système de santé. Cette surcharge a conduit à des retards dans des analyses et des opérations importantes, de sorte que des maladies comme l'hypertension artérielle n'ont souvent pas été diagnostiquées et donc pas traitées.

Afin de ramener la surmortalité à zéro, il faut réduire les effets du Covid-19 sur les groupes de populations âgées et à risque, écrit Swiss Re, par exemple via la vaccination. A plus long terme, il faut une normalisation du domaine de la santé, des progrès médicaux et des modes de vie plus sains.