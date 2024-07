La Confédération lance une campagne de sensibilisation sur l'usage des drones

En Suisse, des dizaines de milliers de personnes sont propriétaires de drones. Mais l'utilisation de ces engins guidés requiert d'être conscient des dangers qu'ils comportent et des normes légales. Pour la Confédération, trop peu d'individus sont informés. Elle a lancé jeudi une campagne de sensibilisation.

La Suisse compte environ 80'000 drones, qui ont des usages très variés comme le traitement des vignes, les photographies aériennes ou le transport de médicaments.

Mais l'augmentation du nombre de ces engins s'accompagne d'une hausse des infractions. En 2023, une soixantaine ont été répertoriées. Un constat qui inquiète l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), qui a donc commencé jeudi une campagne en ligne pour rappeler les règles en vigueur.

Enregistrement et interdiction de survol

Parmi ces règles figure l'interdiction d'utiliser son drone près d'un hélicoptère. Une situation trop fréquente selon l'OFAC, qui explique que les appareils téléguidés peuvent empêcher le décollage de la REGA ou de la police.

>> Les explications dans La Matinale d'Antonello Laveglia, porte-parole de l'OFAC : Keystone - Gaetan Bally Cmpagne de sensibilisation sur les drones: interview d'Antonello Lavélia / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:30

Autres interdictions, celles de voler au-dessus des réserves, sauf dérogation cantonale, de survoler sans autorisation un rassemblement de personnes, lors d'un concert par exemple ou d'un match de football.

L'Office fédéral rappelle également qu'il est obligatoire de procéder à un enregistrement pour les drones de plus de 250 grammes et que seuls les utilisateurs de plus de 12 ans sont habilités à les piloter.

Mathieu Henderson/ther