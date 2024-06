La Confédération doit "pédaler plus vite" pour soutenir les deux-roues, plaide Pro Velo

L'association Pro Velo a réclamé lundi que la Confédération octroie davantage de moyens pour promouvoir l'utilisation des deux-roues. Elle a posé cinq revendications, dont le quintuplement des montants dédiés aux infrastructures cyclables parmi l'ensemble des investissements dans les transports.

A l'occasion de la Journée mondiale du vélo, la vice-présidente de Pro Velo et conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini (Verte/GE) s'est félicitée que la Confédération ait annoncé il y a dix jours vouloir "doubler le trafic cycliste d'ici 2035" et ait établi une feuille de route.

Si la faîtière des cyclistes se réjouit que l'Etat se fixe pour la première fois un objectif en la matière, elle veut que la Confédération passe à la vitesse supérieure pour accompagner la forte hausse du trafic cycliste qui s'annonce pour les prochaines années et octroie plus de moyens pour les deux-roues.

Il ne s'agit pas que d'aller dans la bonne direction, il faut maintenant pédaler vite! Delphine Klopfenstein Broggini, vice-présidente de Pro Velo

En d'autres termes, aux yeux de l'association, cette feuille de route est un bon début mais manque d'ambition. "Il ne s'agit pas que d'aller dans la bonne direction, il faut maintenant pédaler vite! L'objectif est que les cyclistes puissent trouver non seulement de la sécurité dans l'espace public, mais aussi un accueil positif", a réagi Delphine Klopfenstein Broggini dans le 12h30 de la RTS. Pour elle, "on manque aujourd'hui de moyens pour réaliser davantage d'aménagements cyclables".

Cinq pour cent du budget des transports pour le vélo

Pour y remédier, Pro Velo a présenté cinq revendications, la première relative à l'aide financière: le cofinancement des infrastructures cyclables par la Confédération doit passer d'environ 1% de l'ensemble des investissements dans les transports à au moins 5%, réclame-t-elle.

L'organisation souhaite aussi un engagement accru pour former "davantage de spécialistes de la planification" cyclable. Elle demande également un service d'information et de conseil à l'intention des communes et des cantons, comme il en existe au Danemark et aux Pays-Bas.

Interdiction de dépasser dans les giratoires

Pro Velo appelle aussi de ses voeux l'organisation chaque année d'une conférence nationale sur le vélo pour permettre aux acteurs du secteur de s'informer et d'échanger.

L'organisation souhaite enfin un droit de la circulation plus favorable aux cyclistes. Il s'agirait notamment de faire en sorte que les bandes cyclables aient une largeur minimum de 1,8 mètre et qu'il soit interdit de dépasser dans les giratoires.

