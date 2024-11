La Confédération devrait arrêter Benjamin Netanyahu s'il venait en Suisse

Alors que le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu a été qualifié de "scandaleux" par le président américain Joe Biden, et que d'autres dirigeants l'ont aussi critiqué, Paola Gaeta, professeur de droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, interrogée dans Forum, juge au contraire "scandaleux qu'on cherche à utiliser la Cour pour ses propres besoins et ses propres intérêts politiques".

Cette décision "renforce la Cour parce qu'elle démontre que c'est vraiment une cour universelle". Souvent critiquée parce qu'elle "ne touchait pas les pays puissants de l'Occident, je trouve incroyable et historique que le travail a été fait jusqu'à inculper un chef d'État d'un pays du groupe occidental".