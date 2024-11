La Chaîne du Bonheur a déjà versé un million de francs aux victimes des intempéries en Suisse

Quatre mois après les violentes intempéries qui se sont abattues sur les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons, la Chaîne du Bonheur a mis fin à la première phase de l'aide. L'organisation a débloqué un million de francs

Cette somme, sur les près de 13 millions alors récoltés, a permis de soutenir quelque 250 ménages, a indiqué mardi l'œuvre d'entraide.

Alors que plusieurs personnes ont perdu la vie et que des centaines ont dû quitter leur foyer, la Chaîne du Bonheur a déployé une aide d’urgence afin de répondre en premier lieu aux besoins les plus pressants des personnes sinistrées dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, et en collaboration avec les autorités publiques. Elle a ainsi pris en charge notamment les frais d’hébergement temporaire, de transport, l’achat de nouveaux vêtements ou de meubles détruits.

Prise en charge des coûts non couverts

L’aide d’urgence étant terminée, la Chaîne du Bonheur se concentre désormais sur la prise en charge des coûts supplémentaires à moyen terme et des frais non couverts. Cela comprend par exemple des loyers ou des frais de transports, ainsi que la couverture des coûts résiduels pour les dommages causés aux maisons et à leur rénovation, au mobilier et aux véhicules.

La Chaîne du Bonheur soutient également les petites entreprises, les associations et dans une certaine mesure les communes affectées, une trentaine au début de l'été, par exemple dans la gestion des demandes de financements des personnes sinistrées. La Fondation intervient toujours à titre subsidiaire, prenant en charge les frais restants après décomptes des assurances, des instances publiques ou d’autres acteurs.

ats/ebut