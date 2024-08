La cérémonie de clôture des JO 2024, ça change quoi pour vous?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, avec sa beauté, ses polémiques et tout le reste, a été au cœur des conversations de l'été. Mais qu'a prévu Thomas Jolly pour la suite? Quels sont les moments forts d'une cérémonie de clôture et quelle est son histoire? Quels artistes suisses y ont contribué? Voici quelques réponses pour alimenter vos discussions.

Des temps forts

A l'origine, chez les Grecs, c'était simple: une couronne d'olivier sauvage pour les vainqueurs, une procession jusqu'au temple de Zeus à Olympie, quelques sacrifices d'animaux et des banquets, puis chacun retournait dans sa cité, marquant la fin de la trêve olympique.

Au fil de l'histoire des Jeux olympiques (JO) modernes, certaines étapes clés se sont instaurées. Par exemple, le défilé des athlètes ensemble, plutôt que par délégation, date des JO de 1956 à Melbourne. Cette modification, suggérée par l'apprenti charpentier John Ian Wing, visait à symboliser l'union des nations. Cette initiative lui a valu une médaille de bronze honorifique.

Les Suisses à l'honneur

Cette année, à Paris, capitale de la mode, les costumes des danseurs et des acrobates de la cérémonie de clôture au Stade de France seront créés par le styliste valaisan Kevin Germanier. Il a été choisi, en plus de son talent, pour sa capacité à rendre la mode plus durable et éthique en utilisant des matériaux recyclés.

D'autres artistes suisses ont laissé leur empreinte sur les cérémonies: le metteur en scène tessinois Daniele Finzi Pasca a orchestré la cérémonie de clôture des JO de Sotchi en 2014 et les architectes bâlois Herzog et de Meuron ont conçu le stade emblématique des JO de Beijing en 2008, le célèbre "nid d'oiseau".

Et vous dans tout ça ?

A moins d'avoir passé l'été sur une île sans wifi, entre l'Euro de football et les JO, votre été a sûrement été marqué par le sport. Cependant, c'est la cérémonie d'ouverture des JO qui a le plus retenu l'attention dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ne manquez donc pas la cérémonie de clôture des JO de Paris ce dimanche, dès 20h00, sur RTS Un.

