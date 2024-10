La BNS lance un concours pour la prochaine série de billets de banque

La Banque nationale suisse (BNS) s'attelle à la conception de la dixième série de billets de banque évoquant la montagne et lance un concours de graphisme. La coupure la plus récente, de 100 francs, avait pris sa place dans les portefeuilles en 2019.

La nouvelle série de billets aura pour thème "La Suisse, tout en relief" et "reflétera la topographie unique du territoire, depuis le Jura jusqu'aux Alpes, en passant par le Plateau", selon le communiqué paru mercredi. "Elle montrera notre pays, des vallées les plus profondes aux sommets les plus hauts, et dépeindra la diversité de la vie telle qu'elle se manifeste selon les différents étages altitudinaux."

Les graphistes exerçant leur activité en Suisse peuvent déposer leur candidature dès ce mercredi. Douze d'entre eux seront sélectionnées pour participer au concours, qui débutera en février 2025. Il est prévu de publier les maquettes des différents billets à l'automne 2025.

Le rôle du numéraire "restera important"

Face à l'essor des paiements dématérialisés, la gardienne du franc souligne qu'un tiers environ des paiements effectués en Suisse le sont en espèces. Elle se dit "convaincue que le numéraire continuera de jouer un rôle important à l'avenir en tant que moyen de paiement et comme réserve de valeur".

La BNS a commencé à introduire en 2016 les billets de la neuvième série. La dernière coupure, celle de 100 francs, a été mise en circulation en 2019.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

ats/ther