L'UE transmet ses exigences aux négociateurs suisses et n'entre pas en matière sur la clause de sauvegarde

Vincent Maitre, conseiller national Le Centre/GE: "Je crois qu’on en est à ce stade où la Suisse s’est probablement montrée un peu trop rigide et jusqu’au-boutiste. Et c'est tout l’édifice qui risque de s’effondrer si on campe sur nos positions."

Pierre-André Page, conseiller national UDC/FR: "Ils veulent un milliard et plus de cohésion et la libre circulation des personnes, c’est vraiment deux éléments sur lesquels on n’entre pas en matière. Et cela clôt le débat."

Nicolas Walder, conseiller national Les Vert-e-s/GE: "Dans ces accords, il y a beaucoup d’avantages pour la Suisse. Charge au Conseil fédéral de les mettre en avant. Je pense qu’il faudra rassurer la population sans cette clause de sauvegarde. On pratique la libre circulation depuis 25 ans, à la satisfaction de tout le monde, il faut mettre en avant les aspects positifs."