L'UDC sort la sulfateuse face à la politique d'asile de Beat Jans

L'UDC a dénoncé mardi la situation en matière d'asile à l'occasion des "200 jours du conseiller fédéral Beat Jans", en charge du dossier. Le parti reproche au socialiste "de ne rien faire pour mettre fin aux abus en matière d'asile, contrairement à ses annonces tonitruantes".

L'UDC Suisse a convié la presse à Chevrilles (FR), à proximité du centre fédéral pour requérants d'asile de la Gouglera. Les intervenants, au rang desquels son président Marcel Dettling, accusent Beat Jans de ne pas tenir ses promesses.

Le premier parti de Suisse qualifie de "coup marketing" la procédure dite "de 24 heures" que Beat Jans a généralisée à tous les centres d'asile du pays. Cette procédure expresse, testée à Zurich par Elisabeth Baume-Schneider, est censée écarter rapidement les demandes des ressortissants du Maghreb, qui n'ont pratiquement aucune chance d'aboutir.

Pour l'UDC, cette procédure prend bien plus que 24 heures - au moins un mois - et elle n'est pas efficace, vu qu'en mai 2024, la Suisse a enregistré plus de demandes de la part de Maghrébins qu'un an auparavant.

Beat Jans avait promis de ne plus tolérer le fait que des migrants frappent à la porte des centres d'asile le vendredi soir, y dorment le week-end et disparaissent avant que leurs empreintes digitales ne soient prises le lundi. Cinq mois plus tard, rien n'a changé, déplore l'UDC. Le chef du Département fédéral de Justice et police (DFJP), lui, invoque le cadre légal.

Baisse des demandes en juin

Ces critiques interviennent alors que le conseiller fédéral était plutôt applaudi à droite à ses débuts. Elle décrivait un socialiste sans tabou, qui osait nommer les problèmes et qui donnait l'impression de vouloir les régler rapidement.

La situation n'a pas vraiment changé depuis. Le nombre de demandes déposées en juin a même diminué par rapport au mois précédent et par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des critiques mardi émises mardi avaient d'ailleurs plutôt trait à la politique d'asile poursuivie depuis des années par la Suisse, plutôt qu'à l'action de Beat Jans.

Initiative sur l'asile

Les autres partis voient dans ces attaques de l'UDC une manière d'occuper le terrain au coeur de l'été, alors que le parti récolte des signatures pour son initiative "stop aux abus de l'asile".

"Qui que soit la personne en place, quoi qu'elle fasse, l'UDC tire de toute façon à boulets rouges. Ils vont finir par lasser en faisant toujours cette stratégie-là. Ce n'est pas en faisant un copier-coller des mêmes communiqués de presse chaque année qu'on va régler la problématique de la crise humanitaire qu'on vit", tance dans le 12h45 Samuel Bendahan, coprésident du groupe PS aux Chambres fédérales.

Le DFJP assure de son côté être en contact constant avec les partis et organisations et tenir compte de leurs propositions lors de l'élaboration de solutions.

asch avec ats et Romain Carrupt