L'Office fédéral des assurances sociales se trompe de 4 milliards dans les projections des dépenses de l'AVS

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est trompé dans le calcul des dépenses à long terme de l'AVS. En 2033, elles devraient être d'environ 4 milliards de francs inférieures à ce qui avait été calculé, indique l'office mardi dans un communiqué.

Le résultat de répartition négatif à partir de 2026, quant à lui, s'accentuera jusqu'en 2030 pour atteindre environ 2 milliards, au lieu de 4 milliards, puis environ 4, et non plus de 7 milliards de francs, jusqu'en 2033, poursuit l'OFAS. L'évolution financière de l'AVS a ainsi été présentée de manière trop négative.

L'OFAS regrette profondément cette situation, car ces erreurs génèrent des incertitudes, a déclaré le directeur de l'office, Stéphane Rossini, lors d'une conférence de presse. "Ces erreurs ne devraient pas se produire, car il est de notre responsabilité de fournir des outils performants", a-t-il ajouté.

Cette erreur est due à deux formules erronées dans un programme de calcul. L'OFAS indique avoir immédiatement développé deux modèles alternatifs de calcul. De nouvelles perspectives financières seront publiées en septembre.

Enquête administrative

Dans la foulée de cette annonce, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a annoncé dans un communiqué que la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative.

Les résultats sont attendus pour la fin de l’année, précise le DFI. Ce dernier et l’Office fédéral des assurances sociales "prendront les mesures qui s’imposent pour garantir la fiabilité des projections financières", indique-t-on encore.

La LPP pas touchée par les erreurs de calcul

Les erreurs de calcul dans les projections ne concernent "strictement que l'AVS", déclare Stéphane Rossini. Elles ne touchent ni l'assurance invalidité, ni la LPP, sur laquelle la population va voter en septembre, assure-t-il.

"La réforme sur laquelle on va voter n'est pas touchée tout simplement parce qu'il n'existe pas de projections financières dans la LPP", a dit le directeur de l'OFAS, répondant à une question en conférence de presse.

Pour la LPP, tout le programme a été soumis à la même grille de lecture et de contrôle que pour l'AVS, "et on a trouvé aucune formule erronée", a ajouté Bruno Parnisari, directeur suppléant et chef du domaine mathématiques de l'OFAS. "Nous avons dû faire des ajustements techniques, mais il n'y a pas eu d'éléments bizarres dans la programmation", a-t-il encore précisé.

