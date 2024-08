L'initiative pour la promotion du renouvelable indigène délaissée par ses initiants

La Suisse ne votera pas sur l'initiative en faveur de l'approvisionnement en énergie durable et locale. Les initiants avaient jusqu'à jeudi dernier pour recueillir 100'000 signatures. Mais ils ont abandonné leur récolte bien avant, estimant que le texte n'était plus autant nécessaire qu'au moment de son lancement.

L'Association suisse de la petite hydraulique avait lancé l'initiative intitulée "Chaque kilowattheure indigène et renouvelable compte!" début 2023.

Le pays craignait alors qu'un blackout ne frappe son réseau électrique. En conséquence, les autorités avaient invité la population à diminuer sa consommation d'énergie.

En un an et demi, le contexte a changé: la Suisse ne craint plus autant le manque d'électricité. La bataille semble en grande partie déjà gagnée. Les initiants ont donc délaissé la récolte de paraphes.

Un cadre légal qui a changé

Le conseiller national centriste et membre du comité d'initiative Benjamin Roduit rappelle également que plusieurs lois ont changé entretemps.

"Le peuple suisse a accepté à une très large majorité au mois de juin l'incitation à la production d'énergie renouvelable. En parallèle, le Parlement a accepté une loi sur l'accélération des procédures, car trop de recours bloquent actuellement des projets, voire la continuité de certaines productions hydroélectriques", détaille l'élu valaisan dans La Matinale.

Le président de l'Association suisse de la petite hydraulique souligne en outre que l'initiative faisait office de plan B si la loi sur l'électricité devait être rejetée dans les urnes.

Le comité d'initiative espère toutefois que la production d'électricité locale sera protégée dans la Constitution. Il mise sur ses relais au Parlement pour y parvenir.

Philéas Authier/ami