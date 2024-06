L'immigration européenne élevée en Suisse reflète les besoins de l'emploi

L'immigration en provenance des pays européens a atteint des sommets l'an dernier en Suisse. Elle reflète la croissance de l'emploi et le faible taux de chômage. Elle permet aussi de compenser les effets du vieillissement de la population, rapporte lundi le SECO.

Au total, 68'000 personnes en provenance de l'UE/AELE ont immigré en Suisse l'an dernier, écrit le Secrétariat d'Etat à l'économie dans son 20e rapport de l'Observatoire de la libre circulation des personnes. C'est 29% de plus qu'un an plus tôt.

Avant cela, l'immigration dans le cadre de la libre circulation des personnes n'avait été plus élevée qu'en 2008, juste avant la crise économique et financière (72'100 personnes).

Les pays voisins en tête

Les principaux pays de provenance sont l'Allemagne (21%), la France (16%) et l'Italie (15%), qui représentent à eux trois plus de la moitié de l'immigration. Ce classement n'a cessé d'évoluer au fil des années, relève le SECO, qui note que "la conjoncture dans la zone UE/AELE a eu une influence sensible" sur sa composition.

"Cette corrélation semble se confirmer à nouveau" en ce qui concerne l'Allemagne, ajoute-t-il: l'immigration en provenance d'outre-Rhin a en effet "particulièrement augmenté en 2023 (...) dans un contexte de faible développement économique de l'Allemagne."

Selon le SECO, immigration et croissance de l'emploi vont de pair en Europe. Cela vaut aussi pour la Suisse, où la croissance de l'emploi a "nettement dépassé" la moyenne de l'UE ces 20 dernières années. Elle fut aussi solide en 2023, tandis que le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas depuis 2001.

Une main d'oeuvre hautement qualifiée

Le potentiel de main d'oeuvre vivant déjà en Suisse était déjà bien exploité. La population suisse en âge de travailler n'a connu qu'une faible croissance ces vingt dernières années, en raison du vieillissement démographique, relève le SECO. Elle est en outre déjà très bien intégrée au marché du travail et son taux d'activité est élevé.

Le rapport souligne par ailleurs qu'une grande partie des Européens travaillant en Suisse sont hautement qualifiés. Ils sont nombreux à exercer "des activités exigeantes dans des secteurs économiques en plein essor, comme les services spécialisés, scientifiques et techniques, l'information et la communication ou la santé".

Mais l'économie helvétique dépend également du recrutement d'immigrés de l'UE pour occuper des emplois moins qualifiés, principalement dans l'hôtellerie-restauration, la construction et l'industrie. Pour le SECO, cette situation peut être considérée comme "un avantage, voire un privilège" pour la Suisse du point de vue du marché de l'emploi.

