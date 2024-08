L'heure de la rentrée a sonné pour les petits Romands et Romandes

Des centaines de milliers d'enfants ont repris lundi le chemin de l'école en Suisse romande. Seuls les élèves fribourgeois font exception, avec une rentrée fixée à jeudi. Quelques nouveautés sont prévues dans certains cantons.

Les Vaudois et Vaudoises sont les plus nombreux: 14'615 enseignants accueillent 97'929 élèves à l'école obligatoire ainsi que 36'400 jeunes dans les gymnases et les écoles professionnelles, soit 134'329 au total. Des chiffres en augmentation, même si la croissance ralentit légèrement, selon le canton.

A Genève, près de 83'000 enfants retrouvent leurs salles de classe (+1%). Parmi eux, plus de 3500 élèves issus de la migration et "une hausse préoccupante des requérants mineurs non accompagnés", nécessitant un accompagnement spécialisé.

Le nombre d'élèves est également en hausse en Valais (46'500), alors qu'il reste stable dans le Jura (11'000) et la partie francophone du canton de Berne (9600).

Différentes priorités

Le Valais s'est notamment fixé comme priorité la nécessité de poursuivre les efforts sur les fondamentaux, à savoir "l'acquisition de bases solides en matière de lecture, d'écriture et de calcul". Ce travail doit être accompagné par un "regard bienveillant qui encourage les élèves, met en valeur leurs capacités". Le Jura met lui un accent particulier sur l'aide à l'apprentissage et le bien-vivre ensemble dans les classes.

De son côté, Berne veut améliorer les conditions de travail, notamment celles des maîtres de classe. Il a déjà introduit au 1er août une allocation mensuelle de 300 francs et ces enseignants recevront 5% de salaire en plus pour leur fonction de maîtres de classe.

Jours joker pour les élèves vaudois

Parmi les principales nouveautés de cette rentrée, les petits Vaudois pourront bénéficier dès cette année de congés joker. Ce concept permet de disposer de trois journées ou six demi-journées de congé de manière simple et sans devoir indiquer de motif à la direction de l'école.

>> Plus de détails dans notre article : Le canton de Vaud introduit à son tour le congé joker à l'école obligatoire

Vaud suit ainsi le Jura, Fribourg, le Valais et une quinzaine de cantons alémaniques qui ont déjà introduit ce modèle. Mais celui-ci ne séduit pas Neuchâtel. "Il n'y a pas de demande en ce sens", a récemment affirmé la conseillère d'Etat Chrystel Graf, pour qui "la souplesse" est le système qui fonctionne le mieux.

En Suisse alémanique, la rentrée scolaire est également fixée à ce lundi à Zurich. Mais elle a déjà sonné dans la plupart des autres régions, comme la partie germanophone du canton de Berne, l'Argovie ou les deux Bâle.

ats/asch