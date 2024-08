Des milliards de dépenses en moins que prévu pour l’AVS, l’erreur de calcul annoncée la semaine dernière a fait l’effet d’une bombe dans tout le pays. Mercredi, le Conseil fédéral a proposé de financer la 13ème rente uniquement via la TVA et plus par une augmentation des cotisations salariales. Quels seront les impacts de cette erreur sur les votations passées et à venir?

Ça change quoi pour vous, l'erreur de calcul sur l'AVS ? / Ça change quoi pour vous ? / 5 min. / mercredi à 13:29 L’administration fédérale a surestimé les dépenses de l’AVS de plusieurs milliards. La formule mathématique erronée a été utilisée depuis 2019. Sa correction provoque un écart de 4 milliards de francs qui ne seront pas dépensés en 2033. Si on cumule les années on arrive à un total de 14 milliards. Rentrée électrique Cette erreur sera au cœur des discussion de la rentrée du Conseil fédéral ce mercredi. Tout le monde attend les résultats de l’enquête lancée par la ministre en charge du dossier Elisabeth Baume-Schneider. Pour comprendre d’une part la dimension de l'erreur, mais aussi comment on est arrivé à ce qu'une erreur soit possible, qu'est-ce qui fait qu'elle est communiquée ou pas à l'interne, qu'est-ce qui fait qu'on m'informe ou pas au niveau du département Elisabeth Baume Schneider, 19h30 8 août 2024 Et le timing est important. La conseillère fédérale n’a été informée que mi-juillet de l’erreur découverte par l’OFAS deux mois plus tôt. Deux mois où la consultation et le travail parlementaire se sont tenus sur le financement de la 13ème rente. La commission de gestion du Conseil des Etats ne manquera pas de se pencher elle aussi sur ces chiffres. Cela pose la question de l’influence que ces chiffres peuvent avoir sur d’autres votations comme justement le deuxième pilier puisqu’on sait qu’en Suisse le premier et deuxième pilier sont souvent liés. Il pourrait y avoir des effets d’une votation sur l’autre et c’est extrêmement délicat Charles Julliard, Prés Commission de gestion du Conseil des Etats, 19h30 7 août 2024 Et vous dans tout ça ? Ces erreurs de calcul n’ont pas été prises en compte sur les discussions pour mettre en place la treizième rente, elles ont aussi peut-être aussi joué un rôle dans nos prises de décision au moment de voter sur la réforme de l’âge de la retraite des femmes. En attendant que toute la lumière soit faite sur ce dossier, il va bousculer sur la rentrée politique.