L'erreur dans le calcul de la situation financière de l'AVS suscite des critiques virulentes

L'erreur massive dans le calcul de la situation financière de l'AVS a suscité des critiques virulentes mardi. A gauche, on estime que la nouvelle donne remet en question le vote sur le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, accepté de justesse en septembre 2022.

"Avec ses scénarios alarmistes, la Confédération a influencé de manière déterminante la politique des retraites et a exercé une grande pression pour que les prestations soient réduites", a critiqué l'Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué, jugeant que "les travailleuses et travailleurs ont été induits en erreur".

L'USS exige une suspension des travaux en cours, notamment des réductions prévues de la contribution fédérale à l’AVS et des rentes de survivants. Elle exige aussi que la 13e rente AVS, acceptée en mars dernier par le peuple suisse, soit versée un an plus tôt que prévu, soit en 2025. Et les femmes particulièrement touchées par le relèvement de l'âge de la retraite doivent recevoir au moins une compensation du renchérissement sur leur supplément de rente.

Femmes socialistes "consternées"

Le PS a lui aussi invité le camp bourgeois à mettre fin à ses "projets de démantèlement" et à "protéger le pouvoir d'achat des retraités".

Les Femmes socialistes suisses se sont dites "consternées". Elles disent attendre les excuses du Conseil fédéral et que ce dernier propose de répéter la votation de septembre 2022. Elles "examineront dans les prochains jours les possibilités politiques et juridiques pour mettre le Parlement et le Conseil fédéral face à leurs responsabilités".

Les Femmes socialistes peuvent compter sur l'appui des Vert-e-s, qui ont annoncé "examiner" un recours contre la votation de septembre 2022, ou de demander un nouveau scrutin.

"Le relèvement de l'âge de la retraite des femmes n'a été accepté que par une très faible majorité et sur la base de chiffres erronés du Conseil fédéral. Les femmes en Suisse ont été privées d'une année de retraite", a déclaré dans un communiqué la conseillère nationale zurichoise Katharina Prelicz-Huber.

Pour Travail.Suisse, il est clair qu'il n'y a désormais plus de raison de réduire la contribution de la Confédération à l'AVS. Il faut maintenant améliorer le financement de la 13e rente AVS et les rentes, a réclamé l'organisation faîtière.

L'UDC ne veut pas de nouveau vote

Le PLR critique le "fiasco" de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Il fait porter le chapeau aux deux derniers patrons du DFI, les conseillers fédéraux socialistes Alain Berset et Elisabeth Baume-Schneider. Il exige que les commissions de gestion des deux Chambres fédérales enquêtent sur une erreur "sans précédent".

Le parti de droite exige aussi que les travaux sur l'augmentation des cotisations salariales et de la TVA soient mis en pause, afin que les classes moyennes et les PME ne soient pas soumises à "des charges prématurées".

Le PLR affirme par ailleurs que même avec les nouveaux chiffres, l'AVS va se retrouver dans une situation de "déséquilibre gigantesque". "Il est tout à fait clair que nos principales assurances sociales ont besoin d'un assainissement structurel, comme le PLR le demande depuis longtemps".

Le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi se dit, lui, préoccupé, saluant l'enquête annoncée par Elisabeth Baume-Schneider. Mais s'il qualifie de problématique la communication de chiffres erronés avant une votation, il rejette les demandes de la gauche de revoter sur l'âge de la retraite des femmes.

Le Centre appelle quant à lui à ne pas réduire la contribution de la Confédération dans le financement de la 13e rente AVS, moins élevé que prévu. L'OFAS avait annoncé que la part du Conseil fédéral allait baisser avec les nouvelles données. Le parti a en outre salué l'enquête administrative annoncée par le Département fédéral de l'intérieur.

