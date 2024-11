L'élection de Donald Trump amène un millier de nouveaux membres au PS suisse

En comparaison avec d'autres pays européens, un grand nombre d'électeurs en Suisse, environ un quart, auraient donné leur voix à Donald Trump. C'est nettement plus que par exemple en Scandinavie et dans les pays voisins de la Suisse, montrait un sondage de l'institut Gallup relayé par les titres alémaniques de Tamedia avant l'élection présidentielle américaine. L'enquête a été menée dans 43 pays auprès de 41'000 adultes.

En Suisse, 61% des personnes interrogées soutenaient Kamala Harris. Un quart (25%) aurait voté pour Donald Trump. Dans les pays européens occidentaux, seuls la Grande-Bretagne et la Grèce, avec respectivement 27 et 33%, affichaient un taux supérieur en faveur du républicain.

Au Danemark par exemple, seuls 4% se prononçaient en faveur de Trump, contre 7% en Finlande et en Norvège, 11% aux Pays-Bas, 13% en Allemagne et en France, 16% en Autriche et 18% en Italie. Le soutien à Trump était en revanche élevé en Europe de l'Est: en Serbie, en Hongrie et en Bulgarie, près de la moitié des personnes interrogées auraient voté pour le milliardaire.