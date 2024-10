L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) reste la meilleure haute école d'Europe continentale, selon le dernier classement publié mardi par le magazine spécialisé "Times Higher Education" (THE). Au niveau mondial, elle pointe, comme les années précédentes, à la onzième place de ce hit-parade.

La deuxième place en Suisse est occupée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): elle a gagné un rang par rapport au dernier classement et accède à la 32e place du "THE World University Ranking 2025".

Les universités américaines et britanniques sont en tête de liste: la première place est occupée pour la neuvième fois consécutive par l'Université d'Oxford (GB), suivie par le Massachusetts Institute of Technology (USA) et l'Université Harvard (USA).

Aucune autre haute école suisse ne figure dans le top 100. L'Université de Zurich (UZH), qui s'y trouvait, a décidé en mars de se retirer. De tels classements créent de fausses incitations, avait alors critiqué l'UZH.

L'évaluation des universités se base sur un total de 18 indicateurs qui prennent en compte l'enseignement, la recherche, la transmission du savoir et l'orientation internationale des institutions. Le classement comprend au total une liste de 2092 universités.

