L’école inclusive, ça change quoi pour vous?

Est-ce que tous les enfants ont les mêmes droits pour aller à l’école? La question de l'école inclusive a une nouvelle fois crispé en cette rentrée. La profession réclame plus de moyens, tandis que le PLR y voit une impasse. Que l'on soit élève, parent ou que l'on enseigne, l'école inclusive qu'est-ce que ça change?

Mettre en place des aides pour accueillir les élèves avec des besoins spécifiques dans les classes ordinaires, c'est le projet de l'école inclusive. Ces mesures, nécessaires à l'apprentissage d'une partie des enfants, s'ajoutent au cahier des charges déjà lourds des enseignantes et enseignants.

Pas assez de moyens

Selon une récente enquête menée par le Syndicat des services publics, bon nombre de professionnels sont insatisfaits. En cause: la surcharge administrative, l'image du métier et le travail supplémentaire que représente l'intégration d'élèves avec des besoins particuliers.

C'est compliqué d'avoir assez de mesures d'aide. On a aussi un gros manque de formation à ce niveau-là. On a des élèves qui arrivent avec des troubles, des difficultés qu'on ne connaît pas ou peu Claire Spring, co-présidente du syndicat des enseignants primaires fribourgeois, dans le 19h30 du 8 août 2024

Pour améliorer la satisfaction, le syndicat souhaiterait voir deux enseignants par classe. Une revendication portée aussi dans le canton de Vaud par une pétition munie de près de 2000 signatures et qui demande plus de moyens financiers en 1P et 2P. Mais il s'agit d'un véritable casse-tête vu le manque de bras dans le métier. L'Office fédéral de la statistique prévoit un manque de 10'000 enseignantes ou enseignants à l'horizon 2031.

Deux visions de la société

Dans le même temps, un projet de loi lancé en 2023 par les Vert-e-s et les socialistes envisage, sur le modèle tessinois, de favoriser l'intégration sociale en rassemblant au sein des écoles de quartier des classes inclusives et des classes spécialisées. A l'inverse, en juin dernier, le PLR suisse a déclaré que l'école inclusive est dans une impasse.

Il ne faut pas pour tous la même école, mais pour chacun l’école qui lui convient Thierry Burkart, président du PLR Suisse, dans le 19h30 du 22 juin 2024

Pour le professeur en sciences de l'éducation de l'Université de Genève Olivier Maulini, ce débat cristallise la tension entre deux idées que l'on se fait de l'école et de la société. "Est-ce que nous voulons une école qui inclut tout le monde, qui contribue à la construction d'un lien social fort ou une école qui légitime des accès inégaux à des places inégales?" se demandait-t-il dans La Matinale le 14 août dernier.

En comparaison internationale, la Suisse a toutefois une large marge de progression. Dans un rapport sur la mise en œuvre de la Convention des droits des personnes handicapées, l'ONU a critiqué les manquements des écoles suisses dans l'enseignement en langue des signes par exemple.

Et vous dans tout ça?

Si accueillir tout le monde représente un défi pour l’école, les moyens qu'on lui accorde relèvent du politique. Ce débat nous rappelle que c'est à chacune et chacun d'entre nous de décider où l'on veut placer le curseur entre égalité des chances et compétitivité.

Claire Burgy