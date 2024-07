L'ATE veut des liaisons de train internationales directes depuis Genève

La section genevoise de l'Association transports et environnement (ATE) demande le développement de lignes ferroviaires directes pour Londres, Amsterdam, Barcelone et Bruxelles. Objectif: offrir une réelle alternative à l'avion.

Ces villes font partie des dix destinations les plus prisées en avion depuis Genève, alors qu'elles pourraient être accessibles en moins de huit heures en train. "L'offre ferroviaire internationale n'est pas satisfaisante. Le nombre de liaisons a baissé et celles qui demeurent sont surchargées", a relevé mardi devant les médias Caroline Marti, présidente de l'ATE-Genève.

Trois destinations bénéficient de liaisons directes de jour depuis Genève: Paris, Milan et Venise. S'y ajoute Marseille - seulement en été. "Pour offrir une réelle alternative, les relations ferroviaires doivent être pratiques, confortables et simples. La Suisse doit adopter une position claire afin de ne pas être isolée du réseau européen", a souligné Matthieu Jotterand, vice-président de l'ATE-Genève.

Des trains le jour et la nuit

L'ATE demande donc davantage de trains au départ de Genève, de jour comme de nuit. Actuellement, seules les gares de Bâle et Zurich proposent des liaisons nocturnes, vers l’Europe du Nord et de l’Est. Les CFF développent leur offre, mais les réservations sont parfois difficiles et la ponctualité incertaine.

L'ATE avance également une autre piste: mettre en place des itinéraires différents pour "décharger" les gros nœuds ferroviaires et envoyer une partie des flux de voyageurs vers d’autres gares. Il s'agit de développer la coopération entre les différents opérateurs (CFF, SNCF, Deutsche Bahn…) pour assurer une offre homogène à l’échelle européenne.

Sujet radio: Agnès Millot

Adaptation web: Julie Liardet avec ats