L’armée suisse sans logiciel de logistique de guerre jusqu'en 2035

La nouvelle plateforme numérique du NPD, un projet du chef de l'armée Thomas Süssli, joue également un rôle dans cette affaire.

Cette plateforme informatique doit devenir la base de la guerre en réseau de l'armée suisse sur terre, dans les airs, dans l'espace, dans le cyberespace, dans l'espace électromagnétique et dans l'espace informationnel. Tous les moyens de reconnaissance (drones, radars, éclaireurs), les systèmes d'armes, la direction militaire et les troupes sur le terrain sont interconnectés numériquement via ce système.

L’objectif militaire est de pouvoir lancer une attaque plus rapidement que l’ennemi, selon la devise "celui qui tire plus vite gagne".

Le problème: intégrer des systèmes d’armes et des logiciels existants ou planifiés sur la nouvelle plateforme numérique coûte de l’argent, du temps et des ressources. C'est également la raison pour laquelle le nouveau système de surveillance du ciel est deux fois plus coûteux et est actuellement suspendu.

Les systèmes SAP largement utilisés par les armées de l'Otan

Dans le même temps, l'armée a augmenté les exigences techniques en matière de sécurité de ses systèmes informatiques, de sorte qu'elle estime que l'introduction complète de la solution SAP n'est plus possible.

Une note du 30 juin 2023 adressée au Contrôle fédéral des finances indique clairement quelles nouvelles exigences s'appliquent. Le cyber-commandement doit être capable d'exploiter et de surveiller l'ensemble de l'infrastructure informatique - depuis les applications (logiciels) jusqu'aux composants physiques (matériel). De plus, les applications et systèmes spécialisés ne peuvent disposer d'aucune interface externe pendant une phase opérationnelle.

Le chef d’état-major de l’armée, le divisionnaire Alexander Kohli, a déclaré en avril à la commission de contrôle parlementaire compétente: "Dans une situation opérationnelle, vous ne voulez pas d’un système connecté au cloud." Cela a été découvert trop tard.

Les solutions SAP sont basées sur des applications cloud. Cette technologie ne serait pas nécessairement dangereuse. Selon SAP, 22 des 29 armées de l'Otan utilisent les offres de l'entreprise. L’armée ukrainienne s’appuie également sur SAP pour sa logistique.