L'Armée du Salut Suisse ouvre une plateforme pour les enfants victimes d'abus dans ses foyers

L'Armée du Salut a ouvert vendredi un point de contact indépendant pour les personnes qui ont été placées dans ses foyers pour enfants. Les anciens pensionnaires peuvent s'y adresser s'ils estiment avoir été atteints dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle.

La plateforme "Anlaufstelle-Heimkinder.ch" est gérée par la Fondation Guido Fluri. Elle offre des conseils et une aide pour des demandes en réparation, ont indiqué vendredi la fondation et l'Armée du Salut.

Cela fait plus de 100 ans que les foyers de l'Armée du Salut accueillent des enfants, notamment à l'époque dans le cadre de placements forcés.

L'institution a connaissance d'abus qui ont eu lieu en son sein mais elle ignore combien de pensionnaires pourraient être concernés.

L'Armée du Salut veut désormais mettre à jour tous les cas d'atteintes à l'intégrité physique, psychique et sexuelle, comme l'explique dans le 12h30 de samedi Philipp Hadorn, membre externe de son conseil de fondation. "Nous voulons savoir, mettre tout à jour de manière impitoyable, c'est notre devise! Il faut répondre de ses actes. Nous voulons assumer notre responsabilité: écouter les gens et reconnaître leur souffrance, Nous voulons vraiment prendre cela au sérieux et rendre cela visible. Et honnêtement, il peut encore y avoir des abus aujourd'hui, malgré toutes les normes et standards."

Tolérance zéro

L'objectif de l'Armée du Salut est de recenser tous les cas d'abus potentiels dans ses foyers. Elle entend appliquer une tolérance zéro face aux abus. Les réparations pourront aller d'une lettre d'excuses à une contribution financière de solidarité. Les personnes qui y auront droit seront celles qui étaient mineures et vulnérables au moment des faits.

Ce point de contact travaille de manière indépendante et ne reçoit pas d'argent de l'Armée du Salut.

lan avec ats