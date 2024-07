"L'argent facile pour la Confédération n'existe plus", prévient la directrice de l'Administration fédérale des finances

L'Administration fédérale des finances a réalisé en avril dernier une étude "pionnière" pour quantifier les coûts des mesures du dérèglement climatique d'ici à 2060. "Dans l'idéal, nous souhaiterions quantifier les coûts des effets du changement climatique. Faute de données, notamment sur les flux migratoires internationaux possibles, ce n'est pas encore possible", indique sa directrice Sabine D'Amelio-Favez.

Les politiques climatiques pourraient affecter l'économie et réduire les recettes fiscales à long terme, annonce-t-elle. "Nous nous attendons à des influences sur le travail et sur les dépenses de consommation, bien que les chiffres ne soient pas encore très significatifs, mais à long terme, il y aura des effets directs sur les revenus. Par exemple, l'impôt sur les huiles minérales va disparaître, et il faudra trouver de nouvelles solutions."