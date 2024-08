L'annonce de la restructuration de Tamedia suscite de vives critiques en Suisse romande

Les syndicats critiquent sévèrement les "licenciements collectifs" annoncés mardi par Tamedia dans le secteur de l'imprimerie et dans ses rédactions. La suppression de près de 300 postes menace la diversité des médias, alertent-ils. Les cantons de Vaud et de Genève ont aussi fait part de leur inquiétude.

Le syndicat syndicom critique sévèrement le licenciement collectif et la fermeture des deux centres d'impression de Lausanne et de Zurich. "Une fois de plus, l'entreprise de presse se concentre sur la maximisation des profits au lieu d'assumer sa responsabilité sociale et d'investir dans le journalisme", déplore-t-il dans un communiqué. Le syndicat demande à l'entreprise de revoir sa stratégie d'entreprise, de conserver les imprimeries et de préserver autant d'emplois que possible. Le plan social doit également être amélioré.

"Au cours des 15 dernières années, les actionnaires du groupe TX, propriétaire de Tamedia, ont empoché plus de 670 millions de dividendes sur un bénéfice de 2,2 milliards d'euros tandis que des centaines d'employés étaient licenciés. TX Group reste très rentable, cette politique de démantèlement sans égard pour les collaborateurs doit prendre fin", déclare Stephanie Vonarburg, vice-présidente et responsable du secteur des médias chez syndicom.

"Tamedia se retire du marché de l'impression, sans réelle urgence économique, pour vendre ses immeubles de Lausanne et Zurich au prix fort. C'est inacceptable et dramatique pour les employés. Nous exigeons que Tamedia assume sa responsabilité sociale", demande également le syndicat.

Conjointement avec les commissions du personnel, syndicom s'impliquera pour le maintien des emplois et pour l'amélioration du plan social et des conditions de travail. Il appelle le personnel de Tamedia à participer aux assemblées du personnel et à faire valoir ses droits.

Un moratoire sur les licenciements demandé

Le syndicat des journalistes suisses Impressum dénonce, lui, une décision "catastrophique et démesurée", alors que les titres du groupe sont globalement rentables. Le fait qu'après les 80 licenciements prononcés en 2023, 90 postes à plein temps doivent déjà être supprimés témoigne d'une stratégie d'entreprise autodestructrice, estime-t-il.

La succession rapide de mesures d'économies drastiques sur le dos des collaborateurs et collaboratrices laisse transparaître un manque de responsabilités sociales et sociétales. Au lieu de supprimer des postes au détriment de la diversité de l'information et du personnel, Tamedia doit investir les bénéfices dans des réserves et dans le journalisme, afin de pouvoir absorber les futures fluctuations du marché sans licencier, dénonce Impressum.

Le syndicat demande à l'entreprise de presse un moratoire sur les licenciements pendant plusieurs années. Selon lui, ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de rétablir un climat de travail productif après les suppressions d'emplois.

Le syndicat suisse des médias (SSM) se montre quant à lui profondément préoccupé par les suppressions massives de postes annoncées mardi. En biffant près de 300 postes à plein temps, la direction du groupe "met en péril le journalisme indépendant et la diversité des médias en Suisse". Le démantèlement est particulièrement inquiétant en Suisse romande, souligne le SSM.

Par ailleurs, la perte d'environ 200 postes dans le secteur de l'imprimerie est particulièrement grave. La fermeture des centres d'impression de Lausanne et de Zurich et la concentration sur le site de Berne représente une perte sèche, d'autant plus que Ringier a récemment fermé sa plus grande imprimerie et a annoncé la fermeture de son imprimerie de magazines à Zofingue, déplore le syndicat.

Des coupes "destructrices" et "inhumaines"

Du côté du personnel des rédactions, "c'est un choc", rapporte Erwan Le Bec, président de la Société des collaborateurs du 24 Heures, dans le 12h30 de la RTS. "Personne ne s'attendait à des coupes aussi massives, qui sont inédites dans l'histoire de la presse romande. Les gens sont révoltés, abattus, indignés."

Ces coupes "destructrices" et "inhumaines" sont désormais également "cycliques", s'enchaînant avec les années, dénonce le journaliste, qui relève que les éditeurs de Tamedia "distillent le moins d'informations possibles pour éviter une mobilisation des rédactions, du monde syndical et du monde politique".

Erwan Le Bec souligne également la différence de traitement entre les Romands et les Alémaniques. "Nous voyons bien que des titres sont relégués en catégorie B et nous sommes inquiets pour la Suisse romande. Nous demandons à l'éditeur un minimum de dignité et de transparence sur ce qu'il entend faire des fleurons industriels que sont les imprimeries ainsi que les journaux, qui appartiennent au patrimoine cantonal et, avant tout, aux lecteurs."

"C'est une journée noire pour la presse suisse et la presse romande en particulier", conclut le journaliste. "Car il ne faut pas se leurrer, cela va continuer, ce ne sera pas uniquement Tamedia. Ce sera ensuite au tour des autres éditeurs puis du service public."

L'inquiétude du gouvernement vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois s'est dit quant à lui "particulièrement préoccupé" par les annonces qui se succèdent depuis plusieurs années chez Tamedia, bien qu'il soit "conscient" des mutations actuelles dans le secteur de la presse. Le gouvernement cantonal souligne "les conséquences importantes" en termes d'emploi et de savoir-faire industriel dans le domaine de l'impression.

Concernant les 90 postes supprimés dans les différentes rédactions de Tamedia, dont le détail n'est pas encore connu, le Conseil d'Etat regrette "ce nouvel appauvrissement de la presse romande". De même, il craint "un affaiblissement majeur" de la couverture de l'actualité en Suisse romande.

Le Conseil d'Etat déplore aussi avoir été informé mardi seulement de cette annonce "dont les conséquences sur l'emploi en Suisse romande et dans ce secteur sont majeures". Les autorités vaudoises entendent "rencontrer rapidement" les dirigeants de Tamedia. Ils souhaitent notamment comprendre "leur stratégie et les raisons qui les ont poussés à prendre de telles décisions".

Le gouvernement conclut en disant qu'il sera "particulièrement attentif" au respect des dispositions légales en matière de licenciements collectifs.

La consternation du Conseil d'Etat genevois

Le Conseil d'Etat genevois a pris connaissance "avec consternation", mardi, de l'importante restructuration annoncée par Tamedia, a-t-il annoncé dans l'après-midi. Il déplore que le groupe de presse "n'ait procédé à aucune concertation" et craint pour l'avenir de la Tribune de Genève.

Le gouvernement genevois se dit conscient des enjeux auxquels le secteur des médias est confronté avec l'avènement de l'ère numérique. Mais il déplore la stratégie du groupe zurichois qui, "depuis de nombreuses années, aboutit à des pertes massives d'emplois ainsi qu'à un appauvrissement de la diversité et de la qualité de la presse".

Pour le Conseil d'Etat genevois, les orientations stratégiques expliquées mardi par Tamedia "menacent, à terme, l'existence de la Tribune de Genève et l'identité même de l'information genevoise au sein du groupe". Le gouvernement condamne "fermement" l'option qui a été prise.

L'exécutif rappelle que la presse est un pilier d'une démocratie forte et que ce secteur ne peut être gouverné "par de simples considérations financières, comme un bien de consommation ordinaire".

Le Conseil d'Etat genevois relève qu'il avait obtenu de rencontrer les dirigeants de TX Group/Tamedia le 10 octobre prochain. Vu la tournure des événements, il leur demandera d'avancer ce rendez-vous afin d'évoquer la situation et de s'assurer que l'entreprise zurichoise assume pleinement ses responsabilités d'employeur.

Propos recueillis par Pauline Rappaz

Texte web: iar avec ats