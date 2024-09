L'allaitement au travail, une pratique qui varie toujours en fonction de l'employeur

La loi est claire en Suisse: une femme qui souhaite continuer à allaiter son enfant, ou tirer son lait, après son congé maternité a le droit de le faire durant ses heures de travail. Une volonté qui se heurte toutefois souvent au bon vouloir des employeurs.

En Suisse, environ 95% des mères commencent par allaiter après la naissance de leur enfant. Mais reprendre le travail et continuer l'allaitement constitue un véritable défi pour les femmes, au point que 74% des enfants cessent d'être alimentés de cette façon vers l'âge de 5 ou 6 mois.

Conformément à la loi sur le travail, l’employeur est tenu d’aménager les conditions de travail de manière à ce que les mères qui souhaitent allaiter ou tirer leur lait disposent de suffisamment de temps et d’un lieu adéquat, rappelle le Secrétariat à l'économie (SECO), qui a lancé la semaine passée une vaste campagne de sensibilisation pour les employeurs et les employées.

"On m'a dit qu'on verrait à mon retour"

Car toutes les mères ne sont pas traitées à la même enseigne, et cela dépend essentiellement des employeurs. Formatrice dans l'insertion professionnelle, Laura Aeby en a fait la douloureuse expérience. La jeune femme a repris le travail quatre mois après la naissance de sa fille, avec la volonté de poursuivre l'allaitement.

"J'en avais discuté avant avec mon employeur pour savoir comment nous allions faire. On m'avait répondu qu'on verrait à mon retour. Tout n'était pas très clair", confie Laura Aeby dans le 19h30 de la RTS.

Mais à son retour, aucune salle d'allaitement à disposition; aucun réfrigérateur pour entreposer son lait; et aucun moment accordé pour lui permettre de tirer son lait.

Au final, Laura Aeby doit prendre du temps sur sa pause de midi pour pouvoir tirer son lait. "Le temps d'installer, de tirer, de chauffer mon plat... je n'avais que quinze minutes pour manger. Je me sentais toujours en train de courir pour réussir à faire ça, cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là." Résultat: la jeune maman fait un burn-out.

"Pas facile de le caler au milieu"

Odile Briand, employée à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, a vécu une bien meilleure expérience. Son employeur lui a accordé 90 minutes par jour pour allaiter ou tirer son lait dans une pièce spécialement aménagée.

"Je le faisais deux fois par jour et ça me prenait entre 30 et 40 minutes. Maintenant, j'essaie de le faire une fois par jour pour m'organiser avec les séances. Ce n'est pas facile de le caler au milieu", reconnaît-elle.

Odile Briand peut compter sur des collègues complices et Thierry Dias, recteur de la HEP Vaud, qui veille à l'égalité des salariés. "C'est quand même un chouette événement d'avoir un enfant, donc ça nous paraît normal que l'exercice de la profession de ces gens ne soit pas impacté par cela", explique-t-il.

