L'alerte à la canicule étendue à l'Arc lémanique et valable jusqu'à jeudi

La Confédération a étendu dimanche son alerte à la canicule pour la semaine à venir. Elle met désormais également en garde contre une vague de chaleur dans le bassin lémanique, avec des températures comprises entre 31 et 35 degrés à basse altitude.

L'alerte est valable jusqu'à jeudi, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) dans son dernier bulletin sur les dangers naturels.

La Confédération étend l'alerte à la canicule à l'Arc lémanique. [MétéoSuisse]

MétéoSuisse avait déjà émis vendredi une alerte canicule pour le Tessin. Celle-ci s'applique désormais à l'ensemble de la région située au sud des Alpes, au Valais et à la région lémanique selon le communiqué. De grandes parties du Tessin et une partie de la Mesolcina, dans le canton des Grisons, sont également concernées.

Fin incertaine

Selon MétéoSuisse, la fin de la vague de chaleur est encore incertaine. Selon les bases de prévisions actuellement disponibles, elle est attendue jeudi soir. Il faut également s'attendre à des orages.

Dans le cadre de l'alerte canicule, la Confédération conseille de boire régulièrement et suffisamment de liquide, si possible non sucré - au moins 1,5 litre par jour. Il faut également se protéger du rayonnement direct du soleil.

Les bâtiments devraient être bien aérés avant la période de chaleur, en particulier la nuit et tôt le matin, écrit encore MétéoSuisse. Les efforts physiques sont à éviter. Les personnes ou les animaux ne doivent en aucun cas être laissés dans des voitures.

ats/lan