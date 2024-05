Jusqu'à 3 heures d'attente au tunnel du Gothard à cause des bouchons de Pentecôte

Le trafic routier a été paralysé par un énorme embouteillage samedi sur l'A2 à l'entrée nord du tunnel du Gothard. Au plus fort des perturbations, à 10h, la file s'étalait sur 22 kilomètres, soit un temps d'attente de 3h40. Une action d'activistes du climat a aussi étendu temporairement le bouchon.

Le bouchon était déjà important quand un sit-in de huit activistes du climat a encore aggravé les choses vers 11h30. Selon la police uranaise, l'A2 a pu être rouverte à la circulation après une dizaine de minutes.

Sur X, le groupe "act now" a revendiqué le blocage de l'autoroute. "Le climat est toujours en détresse. Nous reviendrons jusqu'à ce que la science soit entendue", a écrit le groupe dans un message. Les huit participants ont été temporairement arrêtés, interrogés et dénoncés pour différents faits.

La circulation a ensuite pu reprendre, mais toujours aussi lentement. L'embouteillage s'est lentement réduit durant l'après-midi. A 15h, la file mesurait encore près de 18 km à l'entrée nord du tunnel. A 18h, elle atteignait 8 km et il a fallu attendre 20h30 pour que la circulation à travers le tunnel du Gothard soit à nouveau fluide.

En outre, contrairement à d'autres années durant le week-end de la Pentecôte, la route d'évitement passant par le col du Gothard ne peut pas être empruntée en raison de la neige.

L'A13 aussi congestionnée

En outre, le trafic est également bloqué sur l'A13 en direction du sud, généralement recommandée comme itinéraire d'évitement. Là aussi, les usagers de la route doivent s'attendre à des temps d'attente considérables. Dans le canton des Grisons, entre Thusis-Sud et Rofla, le TCS a déjà signalé une surcharge de trafic sur différents tronçons.

Plus au nord, les automobilistes doivent aussi patienter sur la route principale de Coire en direction de Thusis. Sur l'A13 entre le San Bernardino et Bellinzone, le trafic était également surchargé entre la route du col et Pian San Giacomo.

L'Office fédéral des routes recommandait un autre itinéraire alternatif en direction du sud, via l'A9 et le tunnel du Simplon ou par le chargement des voitures au Lötschberg. Peu avant midi, il fallait toutefois s'attendre là aussi à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à une heure pour le chargement des voitures.

juma/boi avec ats