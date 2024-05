Journée mondiale sans tabac: les enfants peu protégés en Suisse

Cette année, la journée mondiale sans tabac a pour thème la protection des enfants. En ce 31 mai, les défenseurs de la santé publique entendent sensibiliser la population aux influences néfastes du tabac sur les jeunes. La Suisse, elle, est à la traîne, l’initiative acceptée en 2022 n’étant toujours pas mise en œuvre.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 11% des garçons et 10% des filles de 13 à 15 ans consomment du tabac en Europe, soit 4 millions d’ados. Parmi eux, 12,5% fument des cigarettes électroniques, contre 2% des adultes.

Or, la nicotine est la substance contenue dans le tabac qui crée l’addiction. Et dans un cerveau encore en formation comme celui des jeunes, cette addiction se développe encore plus rapidement.

Virginie Bréhier, responsable Promotion de la santé et prévention à la Ligue pulmonaire vaudoise, propose à travers son association des ateliers destinés aux apprentis, pour les sensibiliser aux méfaits du tabac. "Il est important de valoriser les compétences sociales et de vie des jeunes. Ces compétences sont un socle sur lequel ils et elles vont pouvoir bâtir leur esprit critique, leur gestion des émotions et leur discernement. Il est aussi important de les informer pour les éclairer sur les manipulations de l’industrie", explique-t-elle dans l’émission On en parle vendredi. Parmi les compétences de vie, Virginie Bréhier cite la confiance en soi, le raisonnement et l’organisation de la pensée, l’empathie, la négociation et la collaboration.

La Suisse à la traîne

Dans les séries, notamment sur Netflix, la cigarette est omniprésente en tant que placement de produit. "Par exemple, dans la saison 6 de la série 'Peaky Blinders', il y a 893 scènes de tabagie", précise Virginie Bréhier. La publicité a donc de nombreux visages. En Suisse, nous sommes très à la traîne par rapport à cela. Nous espérons que l’initiative 'Enfance sans tabac' va être mise en application de manière correcte." Votée et acceptée par le peuple en 2022, cette initiative a pour but de protéger les enfants et les jeunes contre la publicité pour le tabac.

Dans la saison 6 de la série "Peaky Blinders", il y a 893 scènes de tabagie Virginie Bréhier, de la Ligue pulmonaire vaudoise

Des changements qui prennent du temps, donc. "D’abord, la nouvelle Loi sur les produits du tabac va entrer en vigueur d’ici la fin de l’année. Ensuite, il faudra une adaptation pour que l’initiative puisse être enfin respectée. Cela va donc prendre du temps et de nombreux débats. C’est pour cela que certains cantons ont déjà réagi en tentant de légiférer pour mieux protéger la jeunesse."

Malgré ces mesures, il est difficile de croire que Netflix renoncera à ses placements de produits pour respecter la loi suisse. "Le problème est effectivement global. Mais si nous parvenons déjà à faire quelque chose de bien chez nous pour que le tabac soit moins visible, par exemple dans les dépliants publicitaires de certaines marques de distributeurs, ce serait déjà bien", conclut Virginie Bréhier.

Sujet radio: Didier Bonvin et Yves-Alain Cornu

Adaptation web: Myriam Semaani