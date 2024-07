Genève et Bâle villes finalistes de l'organisation de l'Eurovision

Les deux villes retenues par la SSR pour la phase finale du processus de sélection de la ville qui accueillera l'Eurovision 2025 sont Genève et Bâle. Zurich et le duo Berne-Bienne ont été écartés. La décision finale sera prise fin août.

Les villes intéressées avaient jusqu'à fin juin pour déposer, sur la base d'un cahier des charges détaillé, leur dossier de candidature en vue de l'organisation du prochain Concours Eurovision de la Chanson 2025.

Le choix des deux villes finalistes s'est fait à l'aune de critères tels que le concept de salle, les connexions en transports publics, la durabilité, la capacité hôtelière, les concepts de sécurité et d'élimination des déchets, l'investissement, l'expérience en matière d'événements d'envergure, le soutien ou encore la motivation.

Examen minutieux des dossiers

Ces dernières semaines, les dossiers des villes de Genève, Bâle, Zurich et Berne/Bienne ont été minutieusement étudiés par un groupe de travail de l'équipe centrale Eurovision et approfondis dans le cadre de discussions avec les délégations des villes lors de visites sur place, indique vendredi la SSR dans un communiqué. L'évaluation portait sur des critères quantitatifs et qualitatifs, ainsi que sur l'engagement et la créativité des villes candidates.

La société d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) a accompagné l'évaluation minutieuse des candidatures. Le Comité de pilotage de l'Eurovision 2025, sous la responsabilité du directeur général de la SSR, Gilles Marchand, a suivi la recommandation de l'équipe centrale, et a décidé jeudi de retenir les dossiers des deux villes répondant le mieux aux critères définis, à savoir Genève et Bâle, dossiers qui doivent désormais être approfondis.

Investissement important, valeur ajoutée élevée

Reto Peritz et Moritz Stadler, co-directeurs de la production exécutive de l'Eurovision 2025, ont personnellement informé Genève et Bâle de leur sélection comme finalistes et des prochaines étapes du processus. L'équipe de projet est en contact étroit avec Zurich et Berne/Bienne. Elle les soutient volontiers lors d'éventuels événements prévus dans le cadre de l’Eurovision, comme des retransmissions publiques sur place, etc.

Pour les villes, la candidature à l'Eurovision représente un investissement important, mais également la perspective d’une forte création de valeur pour les branches de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme et, plus généralement, pour l'économie locale: une étude de l'Université de Liverpool a montré que l'organisation du Concours de l’Eurovision avait rapporté une valeur ajoutée de quelque 62 millions d'euros à la ville anglaise, hôte de l'édition 2023. En mai 2023, quelque 175 000 chambres d'hôtel y étaient occupées et, sur l'année, 600 places de travail avaient été créées.

"Mais le Concours Eurovision de la Chanson de mai 2025 doit être avant tout une grande fête, non seulement pour la ville organisatrice, mais aussi pour la diversité, la musique et la culture – pour rassembler et promouvoir le sentiment d'appartenance et de communauté", conclut la SSR.

